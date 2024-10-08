Android станет свободным как никогда

Артем
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Корпорацию признали монополистом среди магазинов приложений для Android-устройств и возложили сразу несколько обязательств, которые вступят в силу совсем скоро.

В ходе разбирательств между Google и Epic Games, суд встал на сторону игровой компании. Теперь признанный монополист вынужден выполнять следующие условия:

  • Позволить конкурирующим сторам размещаться в Google Play;
  • Открыть доступ к библиотеке Google Play для разработчиков. От этой возможности можно отказаться по желанию;
  • Не требовать от разработчиков использовать платежную систему Google для приложений в Google Play;
  • Разрешить рассказывать пользователям о сторонних способах оплаты и давать ссылки на загрузку приложений из альтернативных ресурсов;
  • Разрешить разработчикам устанавливать свои цены на приложения, в которых не используется платежная система Google;
  • Прекратить предлагать деньги или льготы производителям Android-устройств за предустановку Google Play или за отказ от предустановки магазинов конкурентов;
  • Прекратить предлагать вознаграждение и скидки разработчикам за эксклюзивность в Google Play;
  • Прекратить делиться доходами от приложений с теми, кто занимается распространением приложений или планирует запустить свой магазин или платформу.

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Предположительно, решение суда вступит в силу 1 ноября этого года и продлится до 1 ноября 2027. Однако Google уже заявила, что будет апеллировать решение суда.
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Источник:
The Verge
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