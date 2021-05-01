Смартфоны серии Google Pixel 6 могут получить поддержку сверхширокополосной связи UWB. Об этом сообщают 9to5mac и XDA Developers.Беспроводная технология связи UWB набрала популярность среди смартфонов и устройств умного дома в последние два года. Она позволяет более точно определять местоположение устройств. Google активно развивает умный дом и планирует представить новые устройства или программное обеспечение для него в этом году. Логично, что ее новые смартфоны получат аппаратное обновление для большей совместимости.В iPhone она улучшает передачу данных по AirDrop — смартфон можно просто направить на нужное устройство, и соединение установится автоматически. Это помогает, если у вас больше двух устройств Apple. Также с ее помощью можно подключиться к HomePod Mini, просто поднеся к нему телефон.Кроме того, UWB используется для работы метки AirTag. Аксессуар работает на чипе U1. Если такой же стоит на iPhone, то с помощью мобильного устройства можно определить местоположение метки с точностью до 10 см.Samsung также использует UWB. Ей эта технология позволяет установить соединение между смартфоном и меткой Galaxy SmartTag, а также использовать мобильное устройство в качестве ключа для авто.