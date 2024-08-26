Google Pixel 9a показали на фотографиях за год до презентации

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Компания Google ещё не успела запустить продажи серии Pixel 9, как в сети уже появились фотографии будущего бюджетного девайса Pixel 9a.Изображения слил один из сотрудников завода Compal. Именно оттуда чаще всего и утекает информация о будущих устройствах Pixel. На снимках видно, что Pixel 9a получит дизайн, как и у всей линейки Pixel 9 с плоским дисплеем и вырезом под селфи-камеру, но рамки будут толще, чем у всех остальных смартфонов серии.Судя по всему, боковые грани сделаны из матового алюминия. Слот для SIM-карты, порт USB-C и динамик расположены снизу. Самое интересное, что на задней панели блок камер практически не выпирает. В нём размещены два объектива.Учитывая столь ранние утечки, вполне вероятно, что Google в очередной раз изменит график выпуска гаджетов и представит Pixel 9a ближе к концу этого года.