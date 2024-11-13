Google Pixel насмехнулся над iPhone в новом ролике. Магический троллинг

А может это самоирония?
Гаджеты играют роль ведьм, которые идут исполнять желание к великому волшебнику. Перед встречей iPhone говорит, как здорово было бы получить Gemini Live, Pixel Studio и другие дары искусственного интеллекта, что изначально были у ее злой подруги. Так они договариваются вместе отправиться навстречу мечтам. Однако легкий Pixel 9 Pro улетает верхом на метле, намекая, что до него iPhone еще идти и идти.
Иронично, но в данный момент практически все модели линейки Pixel страдают от перегрева, что по словам инсайдеров спровоцировало массовые возвраты. Быть может Google изобразили вовсе не легкость и магию своих устройств, и ведьма подобно турбине раскочегарилась от температуры чипа Tensor?