Google Pixel насмехнулся над iPhone в новом ролике. Магический троллинг

Артем


А может это самоирония?

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Google продолжает специфично подсвечивать преимущества Pixel 9 Pro перед смартфонами Apple. По традиции, компания делает это специфично, подкалывая конкурента. На этот раз отсылку сделали на на мюзикл «Злая», основанный по мотивам сказки «Волшебник страны Оз».

Гаджеты играют роль ведьм, которые идут исполнять желание к великому волшебнику. Перед встречей iPhone говорит, как здорово было бы получить Gemini Live, Pixel Studio и другие дары искусственного интеллекта, что изначально были у ее злой подруги. Так они договариваются вместе отправиться навстречу мечтам. Однако легкий Pixel 9 Pro улетает верхом на метле, намекая, что до него iPhone еще идти и идти.


Иронично, но в данный момент практически все модели линейки Pixel страдают от перегрева, что по словам инсайдеров спровоцировало массовые возвраты. Быть может Google изобразили вовсе не легкость и магию своих устройств, и ведьма подобно турбине раскочегарилась от температуры чипа Tensor?
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Источник:
YouTube
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Комментарии

tellurian
+2034
tellurian
Дисплей для Google Pixel 9 Pro Fold оказался дороже, чем целый MacBook Air

С сайта iFixit
Комплект запчастей для замены внутреннего дисплея, в который, помимо него самого, входят рамка, шарнир и боковые кнопки, обойдётся в $1199 — и это только запчасти. Полный комплект, в который входят инструменты для ремонта, стоит уже $1207. Сам смартфон Google Pixel 9 Pro Fold стоит от $1799, и он один из самых дорогих на рынке.

Замена внутреннего экрана для прошлогоднего Pixel Fold стоила $899, и новый ценник в $1199 значительно превосходит этот показатель. Для сравнения, за те же $1199 можно купить Apple iPhone 16 Pro Max, а 13-дюймовый Apple MacBook Air стоит дешевле — $1099.
28 минут назад
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