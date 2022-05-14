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Google Play получит удобную функцию. Вы сэкономите время при поиске приложений
Денис Марков —
Google тестирует новую верстку в Play Store, которая позволит пользователям увидеть больше информации о приложениях, не открывая их страницы. Об этом сообщает 9to5google.
Издание опубликовало скрины обновленного интерфейса магазина. В Google Play уже давно видны иконка, название и рейтинг без открытия страницы. Теперь же магазин будет отображать часть описания программы.
При этом, текст виден частично — только первые слова. Чтобы ознакомиться с приложением подробнее, нужно будет зайти на его страницу. При этом, первое представление о функциональности программы получить можно. А это сэкономит драгоценные секунды.
Напомним, Google убрала из Play Маркета некоторые российские приложения (например, выпущенные банками, которые попали под санкции в США), а часть сервисов (например, Spotify) ограничили свои приложения регионально — вы сможете найти их в Play Маркете, но установить не получится. Мы рассказали как скачать из Play Маркета любое приложение, недоступное в России. Например, «Сбер», «Альфа-банк», Spotify или Angry Birds.
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Рекомендации
Рекомендации
Комментарии
+125
На днях мой Samsung обновился до Android 12, без подсказок на Ютубе, вряд ли самостоятельно нашёл бы полезные изменения! Прогресс в сматфоностроение замедляется.
Но если учесть, что свой первый проводной телефон у меня дома появился лишь когда мне исполнилось 30 лет, то то, что мы имеем сейчас это просто фантастика!
Но если учесть, что свой первый проводной телефон у меня дома появился лишь когда мне исполнилось 30 лет, то то, что мы имеем сейчас это просто фантастика!
15 мая 2022 в 10:21
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–472
На ведре версия ведра ничего сильно не значит, т.к. пласт функционала вендоры вшивают в свои оболочки. Ведро даже не может угнаться за нововведениями, которые городят те или иные производители.
15 мая 2022 в 12:22
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–472
Вобщем надо ждать не новые версии ведра, а новые версии OneUI в случае с самсунгом.
15 мая 2022 в 12:23
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