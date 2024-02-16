Google предложила альтернативу Windows для устаревших компьютеров

Александр

Фото: Unsplash 

Компания Google предложила владельцам старых компьютеров и ноутбуков отказаться от Windows и перейти на её операционную систему Chrome OS Flex. Смысл в этом есть, ведь древние ПК либо несовместимы с Windows 10 или 11, либо нещадно тормозят после установки этих ОС.

Хоть и с опозданием, но в Google поняли, насколько незавидна доля обладателей старых компьютеров: им либо приходится мириться с тормозами в новой операционной системе, либо оставаться с версией Windows, давно ставшей неактуальной. Теперь у них появилось компромиссное решение: можно бесплатно установить Chrome OS Flex, которая работает быстро даже на слабом железе и оперативно обновляется.

Chrome OS Flex представляет собой упрощенную версию Chrome OS и поддерживает работу с веб-приложениями и приложениями для Android. Запускать в ней программы для Windows нельзя. Доля Chrome OS и Chrome OS Flex на рынке операционных систем незначительна — менее 2% (тогда как Windows в разных версиях занимает 73%). В 2024 году Microsoft выпустит крупное обновление Windows 11, которое нельзя будет установить на старые компьютеры из-за повышенных требований к процессору, а это значит, что часть пользователей начнут пристальнее присматриваться к Chrome OS Flex и некоторые из них наверняка выберут её в качестве альтернативы.

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