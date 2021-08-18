



Компания Google анонсировала выпуск очередного смартфона серии Pixel. Новинка получила название Pixel 5a.



Внешне Pixel 5a похож на прошлогоднюю модель Pixel 4a, но отличия всё же есть. Новый смартфон получил не поликарбонатный корпус, а цельнометаллический с пластиковым покрытием и защитой от воды и пыли по стандарту IP67.



Начинка тоже стала современнее. В Pixel 5a установлен OLED-экран диагональю 6,34 дюйма с разрешением 2400×1080 пикселей и частотой обновления 60 Гц и процессор Qualcomm Snapdragon 765G с графикой Adreno 620, встроенным 5G-модемом и модулем безопасности Titan M. Среди прочих параметров — 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, 128-гигабайтный накопитель, сканер отпечатков пальцев, модули Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC, 3,5-мм аудиоразъём и аккумулятор ёмкостью 4680 мАч с поддержкой 18-ваттной зарядки. Фронтальная камера 8-мегапиксельная, а основная обладает двумя датчиками — 16 и 12 Мп.







Продажи Pixel 5a начнутся 26 августа в США и ряде других стран, среди которых традиционно для этой серии нет России. Смартфон будет стоить 449 долларов (около 33 тысяч рублей), что на 50 долларов дешевле, чем был Pixel 4a год назад на старте. Примечательно, что Pixel 5a станет последним смартфоном Google, в комплектацию которого включено зарядное устройство. Серия Pixel 6 и последующие модели будут лишены комплектного зарядника, как все новые смартфоны Apple и флагманские аппараты Samsung.







