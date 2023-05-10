Google представила Pixel Fold — первый гаджет компании с гибким экраном

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В рамках сегодняшней масштабной презентации I/O 2023 компания Google наконец-то представила свой первый складной смартфон Pixel Fold, слухи о котором не умолкают в сети на протяжении последних нескольких лет.Дизайн Google Pixel Fold был раскрыт ещё на прошлой неделе самим производителем. Новинка получила форм-фактор книжки, как Samsung Galaxy Z Fold 4, но задняя панель максимально напоминает Pixel 7 Pro.Первый складной смартфон Google оснащён 5,8-дюймовым внешним и 7,6-дюймовым OLED-дисплеями с частотой обновления 120 Гц и яркостью до 1500 нит. Производитель утверждает, что в Pixel Fold установлен самый крепкий шарнир на рынке, но рамки внутреннего экрана у новинки намного больше, чем у конкурентных устройств.В Pixel Fold используется фирменный чипсет Google Tensor G2 с сопроцессором безопасности Titan M2, 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ. Сзади расположены три камеры: основная на 48 Мп, сверхширокоугольная на 10,8 Мп и телеобъектив Dual Pixel на 10,8 Мп. Разрешение внутренней селфи-камеры составляет 8 Мп, а внешней — 9,5 Мп.Интересно, что эта модель также получила влагозащиту по стандарту IPX8 и «огромную батарею», которая обеспечивает до 24 часов автономной работы. Подробности компания пока не раскрывает.Google обещает начать продажи Pixel Fold уже в июне по цене $1799. Тем не менее девайс уже можно предзаказать в американском онлайн-магазине компании.