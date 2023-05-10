Google представила Pixel Tablet — скудный планшет с крутой докстанцией

Артем
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Фото: Google
Компания позиционирует гаджет, как домашнее устройство. Оно лишено ряда привычных модулей, но имеет необычную докстанцию, которая выглядит интереснее самого планшета.

Новинки представлены в рамках презентации Google I/O 2023. Pixel Tablet — гаджет для базовых задач и домашних развлечений: посидеть в интернете, посмотреть фильмы и YouTube или переписываться в мессенджерах и соцсетях. В него не вставить сим-карту — соединение только по Wi-Fi, отсутствует GPS и NFC, даже задняя камера не оснащена элементарной вспышкой. На ряду с современными планшетами, такое решение выглядит довольно странно.

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Особенности все-таки есть. За счет мощного процессора Tensor G2, Pixel Tablet позволяет рисовать при помощи стилуса и обеспечивает достойную многозадачность.

Характеристики Pixel Tablet:

  • Экран: 10,9 дюйма, IPS-матрица, разрешение 2560×1600, частота обновления 60 Гц, яркость 500 нит, поддержка стилусов USI 2.0.;
  • Процессор: Tensor G2;
  • Память: 8 ГБ оперативной, 128/256 ГБ внутренней памяти;
  • Камеры: основная 8 МП, фронтальная 8 МП;
  • Аккумулятор: не уточняется. Заявлено до 12 часов автономной работы;
  • Связь: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2;
  • Прочее: USB Type-C, магнитный разъем для док-станции, три микрофона, четыре стереодинамика.
  • ОС: Android 13.


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Также представлена многофункциональная докстанция. Она же выступает магнитной подставкой для планшета и своеобразным саундбаром, благодаря встроенным колонкам. Кроме того, в связке с Pixel Tablet система позволяет управлять «умным» домом при помощи Google-ассистента.

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Вместе оба гаджета выглядят эстетично, напоминая мини-монитор с симметричными, но весьма широкими по современным меркам рамками и монолитным алюминиевым корпусом. 

Старт продаж намечен на 20 июня. Pixel Tablet с докстанцией обойдется в 449 долларов (~38 000 рублей). Для планшета со столь скудным набором возможностей ценник кажется не совсем разумным, однако комплект с «умной» подставкой может подкупить фанатов гаджетов от Google.

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Источник:
The Verge
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