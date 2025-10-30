Top.Mail.Ru

Давно забытый модульный смартфон Google Project Ara показали со всех сторон и даже изнутри

Александр


Спустя почти десятилетие после прекращения разработки три рабочих прототипа модульного смартфона Google Project Ara попали в руки энтузиаста. TikTok-блогер racoondetectionsquad продемонстрировал устройства, которые могли бы совершить революцию на рынке мобильных технологий.

Идея Project Ara, разрабатывавшегося с 2013 года, заключалась в создании смартфона с полностью настраиваемой модульной архитектурой. Пользователь мог бы легко заменять отдельные компоненты — камеру, аккумулятор, динамики или процессор — без специальных инструментов и пайки, подобно сборке настольного ПК.


Блогер показал три различных прототипа устройства в разных конфигурациях, продемонстрировав процесс извлечения и замены модулей. В его распоряжении оказались сменные блоки камеры, динамиков и аккумуляторов, которые магнитным способом крепились к рамке смартфона.

Проект был официально закрыт Google в 2016 году, несмотря на успешные испытания прототипов. Среди возможных причин назывались технические сложности обеспечения надежного соединения модулей, высокая предполагаемая стоимость конечного продукта и давление со стороны производителей стандартных смартфонов.
Утечка прототипов вызвала новую волну обсуждений о потенциале модульных устройств. Многие эксперты отмечают, что концепция Project Ara опередила своё время, хотя могла бы значительно сократить электронные отходы, позволяя пользователям обновлять только устаревшие компоненты вместо полной замены устройства.
kardigan
+4213
kardigan
Идея и в самом деле была очень хорошей. Какой смартфон хочешь получить, тот и собрал. Жаль, что не довели до ума..
час назад в 15:48
