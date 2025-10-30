Давно забытый модульный смартфон Google Project Ara показали со всех сторон и даже изнутри

Спустя почти десятилетие после прекращения разработки три рабочих прототипа модульного смартфона Google Project Ara попали в руки энтузиаста. TikTok-блогер racoondetectionsquad продемонстрировал устройства, которые могли бы совершить революцию на рынке мобильных технологий.
Блогер показал три различных прототипа устройства в разных конфигурациях, продемонстрировав процесс извлечения и замены модулей. В его распоряжении оказались сменные блоки камеры, динамиков и аккумуляторов, которые магнитным способом крепились к рамке смартфона.
Проект был официально закрыт Google в 2016 году, несмотря на успешные испытания прототипов. Среди возможных причин назывались технические сложности обеспечения надежного соединения модулей, высокая предполагаемая стоимость конечного продукта и давление со стороны производителей стандартных смартфонов.