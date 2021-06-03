Google уведомила разработчиков о выходе новых средств защиты для пользователей Android, отказавшихся от использования рекламного идентификатора устройства (Advertising ID), позволяющего компаниям отслеживать их действия в различных приложениях. Об этом сообщает The Financial Times.Информация о действиях таких пользователей будет заблокирована для компаний. Если разработчики попытаются получить доступ к идентификатору того, кто отказался от слежки, они получат «строку нулей», а не полезную информацию.Пользователи уже могут ограничить отслеживание себя с помощью рекламы и сбросить рекламный идентификатор, но у разработчиков пока есть способы обойти ограничения. Новый инструмент должен появиться в конце этого года, говорится в письме Google. Выйдет ли он синхронно с Android 12, неизвестно.Ранее Apple ограничила возможность следить за пользователями в iOS 14. Теперь приложения получают доступ не ко всем файлам пользователя, а только к выбранным. Геолокация же указывается не точная, а приблизительная. Google тогда обвинили в пренебрежении конфиденциальности, изменение политики в отношении Advertising ID — ответ на апдейт Apple.Впрочем, в этом могут быть и минусы. Эксперт по кибербезопасности Джеки Син сказал FT, что есть опасения, что Google и Apple получат непропорционально большую власть над данными пользователей. В целом у них может оказаться больше прав на использование личных данных юзеров, этот шаг может быть скорее компромиссом, чем абсолютной победой для пользователей.