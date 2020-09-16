Новая светочувствительная матрица

Видео: 5K 30 fps, 4K 60 fps, 2.7K 120 fps, 1440p 120 fps, 1080p 240 fps

Фото: 20 Мп

Фронтальный цветной дисплей 1.4" с предварительным просмотром в реальном времени, индикаторами состояния и параметрами съёмки

Задний сенсорный экран 2.27” с сенсорным управлением зумом

Ресурс аккумулятора на 30% больше, чем у HERO8 Black, улучшена производительность в холодную погоду

Стабилизация HyperSmooth 3.0 с функцией выравнивания горизонта в камере

TimeWarp 3.0 с возможностью съёмки в реальном времени и с замедлением в 2 раза

Прямая трансляция с разрешением 1080p

Режим веб-камеры с разрешением 1080p

Функции: HindSight (съемка 30 секунд видео до нажатия кнопки спуска затвора), LiveBurst (запись происходящего за 1,5 секунды до и после съемки), Scheduled Capture (отложенная съемка) и Duration Capture (Съёмка заданного времени)

SuperPhoto (СуперФотка) + HDR Ночная съемка видео

RAW фото

Цифровые объективы

Голосовое управление с 14 командами на 11 языках + 6 акцентов

3 микрофона с улучшенным шумоподавлением от ветра

Стерео + RAW звук

Увеличенный динамик для качественного воспроизведения звука

Съемная защитная линза

Встроенные складные зажимные кольца

Прочность + водонепроницаемость до 10 м

Совместимость с Max Lens Mod, Light Mod, Display Mod и Media Mod для HERO9 Black







Компания GoPro объявила о выходе камеры HERO9 Black. Новинка оснащена матрицей, позволяющей снимать видео с разрешением 5K и фото с разрешением 20 Мп, цветным фронтальным экраном и улучшенным основным дисплеем, а также аккумулятором, который держит заряд на на 30% дольше. Камера поддерживает стабилизацию изображения и водонепроницаема при погружении до глубины 10 м.GoPro также представила модульный аксессуар Max Lens Mod, который обеспечивает стабилизацию видео Max HyperSmooth и режим ультраширокоугольной съемки Max SuperView.HERO9 Black уже поступила в продажу на сайте gopro.com в некоторых странах мира, а в России эта камера будет доступна в розничных сетях с 18 сентября 2020 года по цене 42 990 рублей.