В 2006 году ноутбуки Apple совершили революцию

Светящееся яблоко — символ MacBook

Модели MacBook Pro 2021 года могут выйти без тачбара.Есть вероятность, что Apple откажется от одного из самых противоречивых решений в своих ноутбуках за последние пять лет.В новости о таком слухе читатели Айгайдс начали вспоминать, какие еще спорные решения применяла Apple. В целом MacBook Pro 2016 года был одним из самых странных релизов в линейке. Компания отказалась от USB-A, перешла на клавиатуру «бабочку», добавила тачбар и отказалась от светящегося яблока на задней панели — ни одно из этих решений нельзя назвать однозначно успешным.Самое незначительное изменение того года с точки зрения функциональности — отказ от горящего логотипа на крышке корпуса. Оно вообще никак не сказалось на работе ноутбуков, но с точки зрения дизайна разница радикальная — внешне MacBook любили за эталонное качество сборки и конкретно светящееся яблочко.В целом, логотип Apple на задней панели MacBook повлиял на всю индустрию. Вспомним, как именно.Светящееся яблоко было настолько узнаваемым, что по одному только горящему логотипу можно было идентифицировать MacBook. Впрочем, Apple изменила рынок ноутбуков еще одним решением.В 2006 году вышел первый MacBook, его особенностью было размещение логотипа — он был в перевернутом положении в закрытом состоянии, а в открытом располагался ровно. До этого Apple выпускала линейки PowerBook и iBook, у них в открытом состоянии эмблема располагалась вверх ногами. Вот так:В новой линейке Стив Джобс переосмыслил расположение логотипа. По его мнению, ноутбук должен смотреться эстетично в открытом состоянии, а перевернутая эмблема выглядит нелепо.Обратная сторона этого решения — процесс открытия ноутбука становился дольше и сложнее: пользователи путались, с какой стороны нужно поднять крышку, раньше это было проще — нужно расположить ноутбук так, чтобы логотип был размещен ровно. Впрочем, с этим компромиссом была решена более глобальная проблема, описанная экс-сотрудником Apple Джо Морено: «Попытка открыть ноутбук не с той стороны — это проблема, длящаяся всего несколько секунд. Однако показ логотипа перевернутым — проблема, которая длится бесконечно».Эра MacBook совпала с периодом развития ультрабуков в принципе. Уникальный подход к дизайну и сборке корпуса, а также авторитет бренда и лояльность аудитории помогли Apple стать флагманом в этом направлении.В 2008 году на конференции Macworld Стив Джобс устроил шоу на презентации MacBook Air. На сцену вынесли тонкий конверт, оттуда СЕО Apple достал первый ноутбук линейки и показал его миру, держа пальцами одной руки.Сейчас мы не удивляемся этому, потому что такой экстерьер стал для нас нормой, но в том же году продавались HP Pavilion dv5t, Acer Aspire One и Lenovo ThinkPad T400 (слева направо в галерее ниже). Их было нереально носить в легком городском рюкзаке и держать пальцами одной руки. Просто сравните толщину корпуса.