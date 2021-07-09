Модели MacBook Pro 2021 года могут выйти без тачбара.
Есть вероятность, что Apple откажется от одного из самых противоречивых решений в своих ноутбуках за последние пять лет.
В новости о таком слухе читатели Айгайдс начали вспоминать, какие еще спорные решения применяла Apple. В целом MacBook Pro 2016 года был одним из самых странных релизов в линейке. Компания отказалась от USB-A, перешла на клавиатуру «бабочку», добавила тачбар и отказалась от светящегося яблока на задней панели — ни одно из этих решений нельзя назвать однозначно успешным.
Самое незначительное изменение того года с точки зрения функциональности — отказ от горящего логотипа на крышке корпуса. Оно вообще никак не сказалось на работе ноутбуков, но с точки зрения дизайна разница радикальная — внешне MacBook любили за эталонное качество сборки и конкретно светящееся яблочко.
В целом, логотип Apple на задней панели MacBook повлиял на всю индустрию. Вспомним, как именно.
В 2006 году ноутбуки Apple совершили революцию
Светящееся яблоко было настолько узнаваемым, что по одному только горящему логотипу можно было идентифицировать MacBook. Впрочем, Apple изменила рынок ноутбуков еще одним решением.
В 2006 году вышел первый MacBook, его особенностью было размещение логотипа — он был в перевернутом положении в закрытом состоянии, а в открытом располагался ровно. До этого Apple выпускала линейки PowerBook и iBook, у них в открытом состоянии эмблема располагалась вверх ногами. Вот так:
В новой линейке Стив Джобс переосмыслил расположение логотипа. По его мнению, ноутбук должен смотреться эстетично в открытом состоянии, а перевернутая эмблема выглядит нелепо.
Обратная сторона этого решения — процесс открытия ноутбука становился дольше и сложнее: пользователи путались, с какой стороны нужно поднять крышку, раньше это было проще — нужно расположить ноутбук так, чтобы логотип был размещен ровно. Впрочем, с этим компромиссом была решена более глобальная проблема, описанная экс-сотрудником Apple Джо Морено: «Попытка открыть ноутбук не с той стороны — это проблема, длящаяся всего несколько секунд. Однако показ логотипа перевернутым — проблема, которая длится бесконечно».
Светящееся яблоко — символ MacBook
Эра MacBook совпала с периодом развития ультрабуков в принципе. Уникальный подход к дизайну и сборке корпуса, а также авторитет бренда и лояльность аудитории помогли Apple стать флагманом в этом направлении.
В 2008 году на конференции Macworld Стив Джобс устроил шоу на презентации MacBook Air. На сцену вынесли тонкий конверт, оттуда СЕО Apple достал первый ноутбук линейки и показал его миру, держа пальцами одной руки.
Сейчас мы не удивляемся этому, потому что такой экстерьер стал для нас нормой, но в том же году продавались HP Pavilion dv5t, Acer Aspire One и Lenovo ThinkPad T400 (слева направо в галерее ниже). Их было нереально носить в легком городском рюкзаке и держать пальцами одной руки. Просто сравните толщину корпуса.
Тогда же к ультрабукам сформировался четкий запрос: он должен быть тонким и легким, чтобы без проблем носить его в суке и держать в руке.
От светящегося яблока отказались по техническим причинам. Тогда у дизайна MacBook пропала уникальность
В 2016 году Apple глобально обновила MacBook Pro, одним из нововведений стало появление логотипа с металлическим глянцевым покрытием, больше он не светился. Решение обусловлено технически: раньше яблочко было полупрозрачным, а светилось не за счет отдельного источника освещения, а за счет тех же люминесцентных ламп, что подсвечивали сам дисплей. Наверное замечали: при снижении яркости экрана и логотип тоже угасал.
У новых дисплеев MacBook Pro подсветка стала осуществляется светодиодами, которые светят прямо на экран, а назад (на яблочко) светить не могут. В Apple решили не изощряться над дополнительной подсветкой и просто сделали зеркальное полированное яблочко, как в айфонах и айпадах.
Кроме того, отказ от светящегося элемента позволил сделать экран и крышки ноутбуков еще тоньше. Не добавлять отдельную подсветку — это в стиле Apple. По дизайну ее продукция самая узнаваемая в индустрии потребительских устройств и отличается минимализмом. Любой элемент корпуса устройства прежде всего функционален — это базовый принцип компании. Кроме того, экс-главный дизайнер компании Джонни Айв верил, что чем корпус тоньше, тем больше он доставляет тактильного удовольствия.
Тогда MacBook слились с массой других ультрабуков. Huawei, HP, ASUS, Lenovo — у всех перечисленных брендов логотип на задней панели оформлен также: на матовом корпусе отполированная эмблема.
Тем не менее, у ноутбуков Apple есть еще два неоспоримых плюса: качество сборки и macOS. Корпус эталонного качества доставляет тактильное удовольствие и поднимает планку запросов к ноутбуку с точки зрения дизайна, а минималистичная операционная система с лучшей экосистемой в мире заковывает пользователя внутри мира устройств Apple.
Впрочем, все равно приятно смотреть на ряд внешне однотипных ноутбуков и осознавать: стандарты, которым придерживаются все производители, задали ноутбуки именно с яблочком на крышке.
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P.S. От грамматических ошибок в тексте чуть глаза не потекли 🙈