GPD Консоли

GPD выпустила «убийцу» Steam Deck. Это просто лучшая портативная консоль в 2023 году

Фархад

GPD Win 4

Китайский производитель компьютеров GPD представил новую портативную игровую консоль GPD Win 4 с процессором AMD Ryzen 7 6800U. Это прямой конкурент Steam Deck, который лучше по всем критериям.

Компания утверждает, что GPD Win 4 — это самая маленькая портативная консоль с таким процессором. Внешне она напоминает легендарные PSP и PS Vita. Девайс получил 6-дюймовый LCD-дисплей с разрешением Full HD (1920x1080 пикселей), соотношением сторон 16:9 и стандартной частотой обновления 120 Гц. На корпусе расположены аналоговые стики, стандартные кнопки для управления в играх, триггеры с RGB-подсветкой, сканер отпечатков пальцев и полноценная QWERTY-клавиатура, которая скрывается под экраном.

GPD Win 4

За производительность консоли отвечает процессор AMD Ryzen 7 6800U с интегрированной видеокартой Radeon 680M, до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и накопитель PCIe 4.0 NVME объёмом до 2 ТБ. Пользователи также могут подключить eGPU к устройству через порт USB-C, если им нужно больше графической мощности. GPD также обещает выпустить док-станцию с портами HDMI 2.1 и Gigabit Ethernet в 2023 году.

GPD Win 4
 
Среди прочих особенностей — Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, стереодинамики, слот для карты microSD, 3,5-мм аудиоразъём, два порта USB-C и один USB-A, а также батарея на 3950 мАч. Консоль может работать как на Windows, так и со Steam OS.

GPD Win 4 уже можно предзаказать на Indiegogo по цене от $799 за модель с 16/512 ГБ памяти, а топовая конфигурация с 32 ГБ ОЗУ и 2 ТБ памяти обойдётся в $1199. Первые поставки ожидаются в марте 2023 года.

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Источник:
GizmoChina
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Комментарии

+411
tomtom
Для винды и 7” уже на грани удобства, 6 имхо перебор. Да и горяченно и шумно выйдет такая малявка.
42 минуты назад
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wetwet
+837
wetwet
с такой батареей минут 30 будет работать?
39 минут назад
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