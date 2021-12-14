





На Indiegogo появился новый хитовый продукт — портативное зарядное устройство Apollo Ultra от компании Elecjet. Она позиционирует его как самый быстрый в мире пауэрбэнк, и на то есть несколько оснований.Apollo Ultra обладает графеновым аккумулятором ёмкостью 10 000 мАч, который можно полностью зарядить от сетевого адаптера всего за 27 минут. Предусмотрено два выходных порта (USB-A и Type-C) с возможностью одновременной зарядки двух устройств мощностью до 100 Вт. Индикатор оставшегося заряда отображается в процентах.





Благодаря использованию графита, Apollo Ultra рассчитан на 2500 циклов перезарядки без заметной деградации ёмкости, а это около семи лет ежедневного использования. Этот материал также позволил снизить нагрев элементов во время приёма и отдачи энергии, благодаря чему зарядник почти не нагревается даже при работе с максимальной мощностью. Его масса составляет 230 г при толщине 17,5 мм — не сильно больше, чем у современных смартфонов с большими экранами и в чехле. Корпус защищён по стандарту IP65, благодаря чему устройству не страшны брызги, дождь и даже непродолжительное попадание в воду.



Разработчики Apollo Ultra привлекли к своему проекту более 11 миллионов рублей от 1400 покупателей, превысив свою начальную цель в 15 раз. Сейчас этот зарядник можно приобрести по цене от 69 долларов, а в дельнейшем он будет продаваться за 100 долларов. Первые поставки покупателям намечена на январь 2022 года.







