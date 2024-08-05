«Громких» водителей начали наказывать. Или понты, или права

Артем
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Петербург стал первым городом в стране, где владельцам шумных авто и мотоциклов теперь грозит наказание. Для этого полиция обзавелась специальными устройствами, которое измеряет уровень громкости работы транспортного средства. 

Уже за прошедшие выходные 15 нарушителей получили по две административки — за превышение уровня шума и внесение конструктивных изменений в ТС. 

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Теперь у фанатов «Тачки на прокачку» есть10 дней, чтобы снять все навороты и вернуть свой мотоцикл/машину к заводским настройкам. В противном случае номера отправятся в архив, а регистрация будет аннулирована.
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Источник:
Telegram
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