Группа М.Видео-Эльдорадо объявляет о старте предзаказа на ноутбук HUAWEI MateBook X Pro

Intel Core Ultra 9 / 32 ГБ / 2 TБ по цене 229, 999 рублей

Intel Core Ultra 7 / 16 ГБ / 1TБ по цене 199, 999 рублей

Новый HUAWEI MateBook X Pro обладает легким весом и толщиной корпуса всего 13,5 мм. Выполненный из высокопрочного магниевого сплава ноутбук прошел процесс микродугового оксидирования, который предотвращает повреждения поверхности устройства. При этом бархатистое покрытие Soft touch обеспечивает приятные тактильные ощущения.HUAWEI MateBook X Pro оснащен процессором Intel Core Ultra 9, при этом величина теплоотвода составляет 40 Вт, обеспечивая эффективность устройства. Обновленная видеокарта Intel Arc вдвое улучшает обработку графики по сравнению с решениями предыдущего поколения. Ноутбук поддерживает до 32 ГБ оперативной памяти и SSD-накопитель до 2 ТБ.Модель получила внутреннюю архитектуру HUAWEI Cloud Falcon, в которой применяется новый подход к модульному размещению плат и компоненты из сверхлегкого алюминия высокой прочности. Трехкомпонентная печатная плата занимает на 8% меньше места по сравнению с ноутбуками предыдущего поколения. При этом плотность расположения модулей увеличилась на 26%, что позволило использовать вентиляторы, батарею 70 Вт*ч и динамики большего размера. Система охлаждения HUAWEI, усиленная вентиляторами Shark fin и возможностью 3D-циркуляции воздуха, обеспечивает тихую и эффективную работу системы. Панель клавиатуры оснащена специальными отверстиями, позволяющими холодному воздуху поступать в устройство с клавиатуры, что значительно снижает температуру клавиш.HUAWEI MateBook X Pro получил гибкий OLED-экран 14,2 дюйма с разрешением 3,1K, плотностью пикселей 264 PPI и максимальной яркостью до 1000 нит. Экран поддерживает высокую частоту обновления 120 Гц, а также быстрый отклик менее 1 мс. HUAWEI MateBook X Pro отображает 1,07 млрд оттенков. Модель поддерживает цветовой охват Adobe RGB и точность цветопередачи профессионального уровня ∆E < 13 при использовании цветовых охватов Adobe RGB, sRGB и P3. Также в экран ноутбука встроен нанооптический слой с магнитным управлением, что позволило снизить количество бликов на 70%.HUAWEI MateBook X Pro оснащен различными интеллектуальными решениями. Функция «Суперустройство» повышает производительность ноутбука, предлагая различные режимы взаимодействия с другими устройствами экосистемы HUAWEI. Аудиосистема HUAWEI Sound с 4 микрофонами и 6 динамиками, а также различные интеллектуальные режимы камеры с разрешением 1080р обеспечивают комфортный пользовательский опыт во время онлайн-конференций.Новинки доступны для предзаказа в магазинах и онлайн каналах Группы М.Видео-Эльдорадо начиная с 6 июня в следующих конфигурациях: