Грядет массовый взлом айфонов. Apple в спешке оповещает владельцев

Артем
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Пользователи 98 стран находятся под угрозой хакерских атак.

Похоже, «купертиновцы» засекли вторую волну шпионских программ, пытающихся массово скомпрометировать устройства. Первая состоялась в апреле этого года и охватила 92 страны.

На этот раз количество стран увеличилось до 98. В качестве предупреждения, компания запустила рассылку уведомлений с текстом:

«Apple обнаружила, что вы стали жертвой наемной шпионской атаки, которая пытается удаленно скомпрометировать iPhone, связанный с вашим Apple ID [номер]. Эта атака, вероятно, нацелена именно на вас из-за того, кто вы и чем занимаетесь. Никогда нельзя быть уверенным в обнаружении подобных атак, тем не менее Apple настойчиво просит отнестись к этому сообщению серьезно.»

Подробности о заказчиках и исполнителях держатся в секрете, поскольку их разглашение может помочь злоумышленникам избежать обнаружения в будущем.

Также стоит заметить изменения в формулировке сообщения. «Атаки, спонсируемые государством», как это звучало в прошлый раз, сменили на «наемные шпионские атаки». 

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Как утверждают в компании, Apple полагается исключительно на «внутреннюю информацию об угрозах и расследованиях для обнаружения подобных атак».
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Источник:
TechCrunch
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Комментарии

+7
spb178
И что с этим делать
Сегодня в 18:13
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+61
AID_000874.4d18094fe58242a5bb311a7725ff58d3.1649
По поводу рассылки фото чл…а всем моим друзьям. Друзья, мой аккаунт взломали! Поэтому на этой неделе рассылки не будет.
час назад в 20:35
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