





Итальянский модный бренд Gucci представил несколько чехлов для беспроводных наушников Apple. Самый дорогой аксессуар стоит в несколько раз дороже самих наушников.За 1100 долларов можно приобрести миниатюрный, но проработанный в мельчайших деталях сундучок, который позволяет носить AirPods Pro на шее или в руке. Аксессуар выполнен из натуральной кожи и металла, а внутри отделан красной тканью.Второй чехол предназначен для AirPods и стоит гораздо дешевле (видимо, для тех, кому не по карману Pro-версия наушников). Он продаётся всего 460 долларов и представляет собой кошелёк с карабином для крепления к сумке или поясу. Кошелёк сделан из натуральной кожи чёрного цвета, а карабин и логотип Gucci из металла золотистого цвета.Приобрести эти чехлы можно в магазинах бренда Gucci в нескольких странах мира. Они выпущены лимитированным тиражом.