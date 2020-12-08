Gucci

Итальянский модный бренд Gucci представил несколько чехлов для беспроводных наушников Apple. Самый дорогой аксессуар стоит в несколько раз дороже самих наушников.

За 1100 долларов можно приобрести миниатюрный, но проработанный в мельчайших деталях сундучок, который позволяет носить AirPods Pro на шее или в руке. Аксессуар выполнен из натуральной кожи и металла, а внутри отделан красной тканью.

Gucci

Второй чехол предназначен для AirPods и стоит гораздо дешевле (видимо, для тех, кому не по карману Pro-версия наушников). Он продаётся всего 460 долларов и представляет собой кошелёк с карабином для крепления к сумке или поясу. Кошелёк сделан из натуральной кожи чёрного цвета, а карабин и логотип Gucci из металла золотистого цвета.

Приобрести эти чехлы можно в магазинах бренда Gucci в нескольких странах мира. Они выпущены лимитированным тиражом.


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