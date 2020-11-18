«Каждый продукт в серии Citation по-своему уникален и создан не только для звука, но и решения вполне конкретных запросов пользователей. Особенно это важно в построении мультирум-системы, в которой зачастую не хватает специальных устройств для помещений, где много звука и не требуется. Встроенный будильник с монохромным экраном, возможность приёма FM-сигнала и беспроводная зарядка для мобильных устройств по стандарту Qi позволят многим найти в Oasis обязательный атрибут именно для своего дома», — прокомментировал выпуск Harman Kardon Citation Oasis генеральный директор «Harman Россия» Евгений Конов.



















Компания Harman представила в России пополнение линейки акустических систем Harman Kardon Citation — модель Oasis. Новинка получила лаконичный дизайн и набор разнообразных функций, в том числе возможность заряжать смартфоны и другие устройства без кабеля.Строгий и лаконичный дизайн колонки с отделкой матовым алюминием и акустической тканью может вписаться в разные интерьерные стили. Harman Kardon Citation Oasis может использоваться как самостоятельное устройство, так и в составе системы, основанной на различных компонентах серии. Колонка позволяет запустить сразу во всех комнатах одну и ту же музыку или назначить на каждую комнату свой плейлист.





Citation Oasis отличается от других устройств серии наличием встроенного будильника, монохромным дисплеем с часами и поддержкой стандарта Qi для беспроводной зарядки мобильных устройств. Для будильника можно выбрать один из нескольких предустановленных вариантов мелодии, назначить свою, или установить любимую FM-станцию. Управлять всеми функциями устройства можно с помощью сенсорных клавиш, расположенных на верхней грани, либо через «Google Ассистента», который позволяет создавать напоминания в календаре, составлять списки дел, узнавать прогноз погоды, отправлять музыку на выбранные колонки и управлять устройствами «умного дома».



Транслировать музыку на Harman Kardon Citation Oasis можно через популярные беспроводные протоколы, новинка поддерживает подключение по Bluetooth, Wi-Fi, Google ChromeCast и Apple Airplay. Для того чтобы кто-нибудь случайно не включил музыку ночью, на устройстве предусмотрена кнопка отключения Wi-Fi. Настройка системы производится с помощью приложения Google Home, в котором можно выбрать назначение колонки, ее название, а также получить доступ к музыкальным сервисам со всего мира.



За звук в новинке отвечают два 44-мм динамика общей мощностью 12 Вт. Для восполнения энергии мобильных устройств предусмотрены две опции: беспроводная зарядка стандарта Qi в верхней части корпуса и USB-порт на обратной стороне.



Рекомендованная розничная цена Harman Kardon Citation Oasis в России — 13 990 рублей. Приобрести устройство можно в фирменном магазине Harman.club.







