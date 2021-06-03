2 июня компания Huawei представила операционную систему HarmonyOS 2.0. Оказывается, она обновит до этой ОС не только смартфоны и планшеты, выпущенные под её основным брендом, но и под брендом Honor, хотя теперь он ей и не принадлежит.
Обладателям смартфонов и планшетов Honor будет предложено перейти с Android-оболочки Magic UI на HarmonyOS в два этапа. Первая волна выпуска новой операционной системы для этих устройств запланирована на четвёртый квартал 2021 год, тогда HarmonyOS станет доступна следующим моделям:
- Honor 30 Pro
- Honor 30 Pro+
- Honor V30
- Honor V30 Pro
- Honor 30
- Honor 30S
- Honor V20
- Honor V20 Moschino Edition
- Honor Magic 2
- Honor 20
- Honor 20 Pro
- Honor X10 Max
- Honor X10
- Honor Play4 Pro
- Honor 30 Youth Edition
- Honor Play4
- Honor Pad V6
- Honor Pad X6
Вторая волна выпуска HarmonyOS для устройств Honor запланирована на первый квартал 2020 года и затронет модели, приведённые ниже:
- Honor V10
- Honor 10
- Honor Play
- Honor 20S
- Honor Play4T Pro
- Honor 9X
- Honor 9X Pro
- Honor 8X
- Honor 10 Youth Edition
- Honor 20i
- Honor 20 Youth Edition
- Honor 9
- Honor 9 V9
- Honor Play 3
- Honor Note 10
- Honor Pad 5 8
- Honor Pad 5 10.1
Примечательно, что на HarmonyOS будут переведены даже относительно старые устройства — те, что были выпущены 3-4 года назад и перестали получать обновления Android. Можно ожидать, что HarmonyOS вдохнёт в эти гаджеты новую жизнь. Бренд Honor, несмотря на отделение от Huawei, продолжает сотрудничество с этой компанией и, скорее всего, будет выпускать смартфоны не только с Android, но и HarmonyOS (или позволит пользователям самим выбирать, какая операционная система будет установлена на их устройствах).
Компания Huawei на презентации HarmonyOS заявила, что эта ОС начиная с 2021 года будет использоваться в устройствах более сорока известных брендов (правда, без уточнения, каких именно). Она будет установлена не только на смартфоны и планшеты, но и на другие типы гаджетов, в том числе телевизоры, смарт-часы и устройства умного дома.
Ещё недавно смартфоны Huawei и Honor лидировали на российском рынке с суммарной долей 40%, но из-за отсутствия сервисов Google в новых моделях они почти перестали пользоваться спросом. По итогам первого квартала 2021 года доля Huawei в России слетела до 1%, а Honor до 2,4%.
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