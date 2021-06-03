Honor 30 Pro

2 июня компания Huawei представила операционную систему HarmonyOS 2.0. Оказывается, она обновит до этой ОС не только смартфоны и планшеты, выпущенные под её основным брендом, но и под брендом Honor, хотя теперь он ей и не принадлежит.

Обладателям смартфонов и планшетов Honor будет предложено перейти с Android-оболочки Magic UI на HarmonyOS в два этапа. Первая волна выпуска новой операционной системы для этих устройств запланирована на четвёртый квартал 2021 год, тогда HarmonyOS станет доступна следующим моделям:

  • Honor 30 Pro
  • Honor 30 Pro+
  • Honor V30
  • Honor V30 Pro
  • Honor 30
  • Honor 30S
  • Honor V20
  • Honor V20 Moschino Edition
  • Honor Magic 2
  • Honor 20
  • Honor 20 Pro
  • Honor X10 Max
  • Honor X10
  • Honor Play4 Pro
  • Honor 30 Youth Edition
  • Honor Play4
  • Honor Pad V6
  • Honor Pad X6

Вторая волна выпуска HarmonyOS для устройств Honor запланирована на первый квартал 2020 года и затронет модели, приведённые ниже:

  • Honor V10
  • Honor 10
  • Honor Play
  • Honor 20S
  • Honor Play4T Pro
  • Honor 9X
  • Honor 9X Pro
  • Honor 8X
  • Honor 10 Youth Edition
  • Honor 20i
  • Honor 20 Youth Edition
  • Honor 9
  • Honor 9 V9
  • Honor Play 3
  • Honor Note 10
  • Honor Pad 5 8
  • Honor Pad 5 10.1

Примечательно, что на HarmonyOS будут переведены даже относительно старые устройства — те, что были выпущены 3-4 года назад и перестали получать обновления Android. Можно ожидать, что HarmonyOS вдохнёт в эти гаджеты новую жизнь. Бренд Honor, несмотря на отделение от Huawei, продолжает сотрудничество с этой компанией и, скорее всего, будет выпускать смартфоны не только с Android, но и HarmonyOS (или позволит пользователям самим выбирать, какая операционная система будет установлена на их устройствах).

Компания Huawei на презентации HarmonyOS заявила, что эта ОС начиная с 2021 года будет использоваться в устройствах более сорока известных брендов (правда, без уточнения, каких именно). Она будет установлена не только на смартфоны и планшеты, но и на другие типы гаджетов, в том числе телевизоры, смарт-часы и устройства умного дома.

Ещё недавно смартфоны Huawei и Honor лидировали на российском рынке с суммарной долей 40%, но из-за отсутствия сервисов Google в новых моделях они почти перестали пользоваться спросом. По итогам первого квартала 2021 года доля Huawei в России слетела до 1%, а Honor до 2,4%.


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