В 2021 году компания Huawei начнёт выпускать смартфоны с собственной операционной системой HarmonyOS. На такой шаг она решилась из-за санкций в США, которые запрещают ей добавлять сервисы Google в Android-прошивки EMUI и Magic UI.
По данным Android Authority, представитель Huawei подтвердил, что HarmonyOS можно будет установить даже на те смартфоны, которые изначально работали на Android. Такая возможность будет реализована для устройств, которым станет доступна прошивка EMUI 11. Huawei собирается выпустить EMUI 11 в ближайшие недели, прежде всего для флагманских смартфонов, в том числе вышедших под брендом Honor.
В EMUI 11 используются различные технологии, сервисы и решения Huawei, которые применяются и в HarmonyOS. Скорее всего, компания откажется от дальнейшего развития оболочки на базе Android и сосредоточится на своей собственной операционной системе.
Huawei её не обнародовала полный список смартфонов, которые получат обновление до EMUI 11 и в будущем смогут обновиться до HarmonyOS. Также неизвестно, будут ли сервисы Google встроены EMUI 11 для тех смартфонов, на которых они были изначально, или Huawei заменит эти сервисы своими собственными. Пользователи смартфонов Huawei и Honor со встроенными сервисами Google вряд ли захотят устанавливать обновление, которое лишит их доступа к Play Маркету, Gmail, «Картам Google», Google Pay и другим привычным приложениям.
Huawei находится под санкциями с мая 2019 года, но продолжает выпускать смартфоны, ноутбуки, смарт-часы и другие гаджеты. Власти США методично «душат» бизнес компании, из-за введённых недавно мер она не может закупать электронные компоненты у Samsung, LG и Hynix, а компании TSMC запрещено производить для неё процессоры Kirin. Кроме того, Huawei ограничена в поставках оборудования для сетей 5G не только в США, но и в ряде других стран.
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