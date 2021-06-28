Пивоваренная компания Heineken выпустила робота-транспортировщика пива BOT. Он возит алкогольный напиток за хозяином и сохраняет его температуру.
BOT вмещает до 12 банок пива, будет следовать за пользователем практически в любом месте, работает с помощью искусственного интеллекта.
Heineken BOT более удобен, чем ранее представленный жилет для переноса пива Smooth Operator Vest Keystone Light. Его не нужно надевать на себя и носить, он едет сам и в него помещается больше банок.
BOT выпускается ограниченным тиражом. Единственный способ получить его — принять участие в конкурсе Heineken, который проводится 1 июля.
Роботы-транспортировщики постепенно набирают популярность по всему миру. В России в декабре 2020 года «Яндекс» выпустил роботов-доставщиков на улицы городов «Яндекс.ровер». Он забирает заказанные через приложение «Яндекс.еда» блюда из кафе и магазинов и доставляет их к подъезду.
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«Пивная, ещё парочку, абырвалг...»