HIPER представил ноутбуки для работы, учебы и творчества

Бренд HIPER, один из производителей потребительской электроники, представил на российском рынке сразу несколько линеек ноутбуков. Это первые портативные компьютеры вендора, которые стали доступны в России. Процессоры Intel Core и AMD Ryzen, многообразие GPU, быстрые SSD-накопители и возможность выбрать объем оперативной памяти удовлетворят потребности требовательных пользователей.Ассортимент ноутбуков HIPER представлен моделями для работы и учебы на Windows 10 и 11, российской операционной системе Astra Linux и без предустановленной ОС. Среди новинок можно найти простые и доступные модели для сёрфинга в интернете и просмотра сериалов и фильмов. В HIPER не забыли и про специалистов, работающих с графикой, и про аудиторию с запросами на поддержку ресурсоемких приложений и высокую производительность. А тем, кто не расстается с компьютером даже во время путешествий и привык работать «на ходу», приглянутся тонкие и легкие модели линейки ноутбуков с поворотным на 360 градусов экраном.С моделями линейки WORKBOOK работа или учеба не застанут врасплох. Легкие и компактные ноутбуки с пластиковым корпусом и 15,6-дюймовым дисплеем можно брать с собой в офис или университет, а также организовать комфортное рабочее пространство в домашних условиях. Работаете ли вы с таблицами, в специальных программах или с десятками открытых вкладок браузера, процессоры Intel Core i3, i5 10-го и 11-го поколений или AMD Ryzen 3 и 5 справятся с задачами в любых программах. 8 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти позволяют открыть десятки вкладок браузера без снижения производительности. SSD-накопитель на 256 ГБ или 512 ГБ также положительно влияет на скорость отклика системы. На выбор доступны конфигурации на Windows 10 Home или Professional, на российской Astra Linux, а также модели без предустановленной операционной системы.Модели из линейки DZEN оснащены процессорами Intel Core i3, i5 и i7 11-го поколения. Быстрая загрузка системы, быстрый ввод данных, хорошая автономность гарантируют эффективную работу в современных условиях. IPS-дисплей 15,6» с тонкими рамками и разрешением Full HD превратит даже простую отправку электронной почты в приятный и комфортный процесс. Угол раскрытия крышки ноутбука на 180 градусов позволяет найти наиболее удобное расположение устройства при работе с ним. Многообразие портов и интерфейсов дают определенную свободу при подключении периферийных устройств. На выбор доступны конфигурации со встроенной или дискретной видеокартой, различными объемами оперативной памяти и SSD-диска. В розничную продажу линейка DZEN поставляется без предустановленной операционной системы или с Windows 10 Home/Professional.Линейка EXPERTBOOK выделяется утонченным дизайном: тонкий и легкий ноутбук с корпусом из металла и прямыми углами дополнит профессиональный образ пользователя. Это одни из немногих представителей «семейства» ноутбуков HIPER с процессорами AMD Ryzen 5 и 7 и графическим чипом Radeon. Также есть модели с Intel Core i3 и i5 12-го поколения. Доступные конфигурации обладают достаточным запасом вычислительной мощности для комфортной загрузки офисных и ресурсоемких приложений. Большой экран 16,1-дюйма с натуральной цветопередачей предлагает больше пространства для выполнения различных задач. Цифровой блок клавиш позволяет эффективно работать с таблицами. Несмотря на большую диагональ дисплея в сравнении с другими линейками, серия EXPERTBOOK является портативным решением благодаря компактному корпусу. В продажу поступят также модели с диагональю экрана 15,6-дюйма, с различным объемом оперативной памяти (8 ГБ и 16 ГБ) и SSD-накопителями на 256 ГБ и 512 ГБ. Производитель также оставляет выбор за покупателем — приобретать ли ноутбук без предустановленной операционной системы или на Windows 10 Home или Professional.Ноутбуки серии OFFICE HLP оснащены процессорами Intel Core i5 и i7 12-го поколения с двумя типами вычислительных ядер, за счет чего достигается баланс производительности и энергоэффективности, следовательно автономности устройств. 8 или 16 ГБ оперативной памяти и предустановленная система хранения емкостью до 512 ГБ в зависимости от конфигурации ноутбуков обеспечивают высокую скорость и эффективность работы. Тонкие рамки, IPS-дисплей 15,6-дюйма и высокая яркость изображения создают эффект полного погружения в задачи. Серия OFFICE HLP также обладает широкими возможностями для подключения периферийных устройств. А полностью металлический корпус обеспечивает дополнительную защиту и охлаждение ноутбуков. На выбор доступны конфигурации без предустановленной операционной системы и на Windows 10 Professional.В ноутбуках линейки HIPER SLIM легким движением руки можно повернуть экран на 360 градусов. Это позволит с комфортом посмотреть свой любимый фильм или продемонстрировать коллегам презентацию. Такое устройство очень удобно брать с собой в дорогу и работать «на ходу», благодаря небольшому весу и 13,3-дюймовому экрану с поддержкой разрешения Full HD. Доступны разные конфигурации ноутбуков: Intel Core i3 и i5 c 8 или 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 256 ГБ или 512 ГБ и, а также топовая комплектация — Intel Core i7 с 16 ГБ и SSD 512 ГБ. Вся линейка оснащена процессорами Intel 12-го поколения, отличающиеся балансом производительности и энергоэффективности, что особенно важно в условиях работы вдали от розетки. В продаже доступны Hiper Slim без операционной системы, а также с Windows 10 Home или Professional.Самая маленькая по ассортименту линейка HIPER, представленная всего лишь двумя 15,6-дюймовыми ноутбуками на процессоре Intel Сore i5 11-го поколения, 16 ГБ оперативной памяти и объемом SSD-накопителя на 512 ГБ. На выбор предлагаются две модели со встроенной или дискретной видеокартой NVIDIA GeForce MX450, для пользователей с повышенными требованиями к качеству изображения. Правильное решение как для специалистов, работающих с графикой, так и для сотрудников с запросами на поддержку ресурсоемких приложений. Линейка NOTEBOOK поступит в продажу только с предустановленной системой Windows Professional и рассчитана преимущественно на b2b-сегмент.Первая партия ноутбуков HIPER, уже поступившая к дистрибьюторам и доступная для покупки, ограничивается линейками WORKBOOK и DZEN. В ноябре в продажу поступят и другие серии — OFFICE HLP, EXPERTBOOK, SLIM c поворотным дисплеем и NOTEBOOK.Важно отметить, что компания HIPER придает особое значение технической поддержке поставляемого оборудования. Постпродажное сопровождение продукции осуществляется в авторизованных и сертифицированных сервисных центрах во всех регионах России. На все линейки ноутбуков действует гарантия от производителя в течение одного года.