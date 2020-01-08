Компания Hisense известна в основном как производитель телевизоров, но на выставку CES она привезла нечто необычное. Её новый смартфон оснащён экраном на электронных чернилах.
У Hisense уже был подобный смартфон — прошлогодняя модель A5. Но в неё установлен чёрно-белый экран e-ink, а в новинке использован цветной экран.
Hisense Color выглядит как обычный смартфон, хотя если приглядеться, то можно заметить, что у него зернистый экран с не особо естественными цветами. Это — артефакты использования e-ink. С другой стороны, эта технология позволяет значительно увеличить время автономной работы в сравнении со смартфонами, в которые установлены матрицы OLED или LCD. У e-ink немало и других недостатков — например, высокий уровень задержки, «память» (из-за которой картинка на экране не обновится, пока не появится другая), низкая яркость и слабая контрастность. Обычно производители используют e-ink в таких устройствах, где все эти недостатки некритичны или превращаются в достоинства (например, в электронных книгах).
Hisense утверждает, что Color — это первый смартфон с цветным экраном e-ink, а прежде выпускались устройства с чёрно-белыми экранами, выполненными по этой технологии (в том числе несколько моделей YotaPhone частично российской разработки).
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А потом посмотри на характеристики того устройства, чьим продолжением является эта модель и вообще на ассортимент Хйсенса, и можешь обратить внимание, что никакими оптимизациями и техническими стремлениями к продлению автономности (банально снижение техпроцесса в процессоре, чтобы он не жрал на своих 14 нм в простое столько же, сколько жрет вся SoC SNd 855 при просмотре 4К видео в H.265) и ты поймёшь, почему я тут хихикаю по поводу бешеной автономности) бешеная-бешеная) если включить только 2G, отключить геолоку и юзать как читалку
Ждем подробностей...