





Компания Hisense известна в основном как производитель телевизоров, но на выставку CES она привезла нечто необычное. Её новый смартфон оснащён экраном на электронных чернилах.У Hisense уже был подобный смартфон — прошлогодняя модель A5. Но в неё установлен чёрно-белый экран e-ink, а в новинке использован цветной экран.Hisense Color выглядит как обычный смартфон, хотя если приглядеться, то можно заметить, что у него зернистый экран с не особо естественными цветами. Это — артефакты использования e-ink. С другой стороны, эта технология позволяет значительно увеличить время автономной работы в сравнении со смартфонами, в которые установлены матрицы OLED или LCD. У e-ink немало и других недостатков — например, высокий уровень задержки, «память» (из-за которой картинка на экране не обновится, пока не появится другая), низкая яркость и слабая контрастность. Обычно производители используют e-ink в таких устройствах, где все эти недостатки некритичны или превращаются в достоинства (например, в электронных книгах).Hisense утверждает, что Color — это первый смартфон с цветным экраном e-ink, а прежде выпускались устройства с чёрно-белыми экранами, выполненными по этой технологии (в том числе несколько моделей YotaPhone частично российской разработки).