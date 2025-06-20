Hisense представила инновационные разработки на московской конференции Hisense. Tech Inside





18 июня компания Hisense, один из ведущих мировых производителей телевизионной и бытовой техники, провела первую конференцию Hisense. Tech Inside, призванную расширить спектр знаний об инновациях, меняющих не только функциональность устройств, но и способ взаимодействия с ними. Мероприятие, организованное в московском императорском яхт-клубе, было посвящено детальному погружению в характеристики новейших технологий, которые определяют выбор потребителей сегодня. Гости конференции узнали, какой стратегии придерживается Hisense в рамках инновационного развития, и ознакомились с решениями, воплощающими представления о высоком качестве и комфорте. 18 июня компания Hisense, один из ведущих мировых производителей телевизионной и бытовой техники, провела первую конференцию Hisense. Tech Inside, призванную расширить спектр знаний об инновациях, меняющих не только функциональность устройств, но и способ взаимодействия с ними. Мероприятие, организованное в московском императорском яхт-клубе, было посвящено детальному погружению в характеристики новейших технологий, которые определяют выбор потребителей сегодня. Гости конференции узнали, какой стратегии придерживается Hisense в рамках инновационного развития, и ознакомились с решениями, воплощающими представления о высоком качестве и комфорте. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

«Лидерство базируется на бесконечном стремлении к идеалу, — говорит Деян Ачимович, вице-президент по продажам бытовой техники в России и СНГ компании ООО „Горенье БТ“, входящей в группу компаний Hisense. — Бурное развитие технологий позволяет реализовать функционал, который упрощает жизнь и умножает возможности. Из нового мы выбираем лучшее и находим пути применения передовых разработок в привычных предметах быта. В результате выполнение рутинных задач становится удовольствием. Техника Hisense берет на себя все тонкости процесса, предоставляя пользователям лишь блестящий результат».

«Аудио- и видеотехника Hinense всегда в авангарде, — говорит Григорий Шалимов, коммерческий директор по направлению ТВ и аудиооборудования в России и СНГ компании ООО „Горенье БТ“, входящей в группу компаний Hisense. — Технологии наполняют жизнь потребителя яркими эмоциями, а главное, отвечают на запросы еще до того, как они были заданы, мягко интегрируясь в жизненные сценарии. Еще больше возможностей, впечатлений и по-настоящему безмятежного отдыха».

На конференции Hisense. Tech Inside была развернута экспозиция техники Hisense, включающая новинки 2025 года. Одна из них — огромный телевизор Hisense 116UXQ. Рекордные 116 дюймов, новая технология подсветки RGB Mini-LED, аудиосистема 6.2.2 — эти и другие характеристики модели поразили участников мероприятия. Также на конференции были представлены телевизоры Hisense серии Q из сегментов Mini-LED и QLED. Сегмент Mini-LED, доступный в России, пополнился моделями Hisense U8Q, Hisense U7Q и Hisense U7Q Pro, сегмент QLED — моделью Hisense E7Q Pro.Среди опций, расширивших функционал устройств, следует отметить режим Room Fitting Tuning для настройки звучания в зависимости от планировки помещения, датчик AI Chroma Light Sencor, который подстраивает яркость и цветопередачу в соответствии с условиями окружающей среды, технология 3D LUT (Look-Up Table) ТВ для достижения натуральности цветов. Отдельного внимания заслуживают ИИ-ресурсы, а именно AI 4K Upscaler, очерчивающий границы объектов и усиливающий детализацию текстур, AI HDR Upscaler, повышающий качество контента HDR10 до близкого к HDR10+, AI Depth PRO, увеличивающий глубину кадра и выразительность ключевых объектов, AI Natural Face, подчеркивающий естественность контуров и выражения лиц и т. д. Плюс ко всему — большие размеры диагонали, мощный игровой режим, глубокое звучание.Сегмент QLED пополнился моделью Hisense E7Q Pro. В ее арсенале — оптимальная частота обновления и сбалансированная цветопередача. Для гейминга предусмотрены специальные режимы для получения иммерсивного опыта, поддержка Dolby Vision, Dolby Atmos, HDR10 и HDR10+. Кроме того, телевизор включает интеллектуальные технологии AI Light Sensor, AI Sports Mode, AI Smooth Motion.Еще одна представленная на Hisense. Tech Inside новинка — саундбар Hisense HT Saturn. Настройка звука устройства производилась при поддержке специалистов французской компании Devialet, признанного эксперта на мировом аудиорынке. Аудиосистема HT Saturn оснащена передовыми технологиями звучания и, за счет технологии Hi-Concerto, легко интегрируется с телевизорами Hisense. Помимо четкой детализации, устройство способно анализировать акустику помещения и настраивать параметры воспроизведения аудио автоматически.Ультракороткофокусный проектор Hisense PT1 и компактный проектор Hisense M2 Pro, которые смогли оценить гости конференции — новейшие разработки Hisense, созданные, чтобы воссоздавать атмосферу кинотеатра. Благодаря технологии TriChroma 4K и яркости 2500 ANSI-люмен Hisense PT1 обеспечивает естественную цветопередачу (до 110% BT2020) и комфорт просмотра в различных условиях освещения. Портативный среднефокусный проектор TriChroma 4K Hisense M2 Pro легко перемещать и устраивать с его помощью вечеринки и кинопоказы для теплой компании даже на открытом воздухе. Напомним, что трехцветный лазерный источник света TriChroma значительно расширяет базовую цветовую палитру.Холодильники серии Kitchenfit — Hisense RB3K330SAC1, Hisense RL3K370SAIE и Hisense FT3K310SAIE — хорошо подходят для встраивания практически на любой кухне. Во-первых, глубина моделей составляет всего 60 см. Во-вторых, в них — улучшенный механизм петель. В-третьих, угол открывания дверцы превышает 103° с минимальными зазорами (2,5 мм по бокам и 5 мм сверху). К тому же новые холодильники имеют мощный инверторный компрессор, их работой можно управлять удаленно, а такие функции, как Convert для переключения морозильной камеры в холодильную в модели Hisense FT3K310SAIE, помогают адаптировать устройства к образу жизни пользователей.Также на Hisense. Tech Inside были представлены стиральные машины, в том числе новинки — Hisense WF5I8043BWF и Hisense WD5I8043BWF с функцией сушки. Компактные и вместительные, стиральные машины усовершенствованы с помощью гибридных форсунок для повышения эффективности работы. Благодаря разнообразию программ легко выбрать удобный и бережный способ ухода за одеждой и бельем. Процессом можно управлять по Wi-Fi.