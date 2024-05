Hisense выпустил телевизор для любителей произведений искусства

Бренд Hisense анонсировал телевизор CanvasTV с матовым экраном, способный показывать цифровые полотна и фотографии в режиме ожидания. По функциональности и дизайну он напоминает The Frame от Samsung, и точно так же способен гармонично вписаться в интерьер гостиной или спальни благодаря ненавязчивому дизайну, хотя и стоит намного дешевле.Идея телевизора, который выглядит как картина, не нова — The Frame от Samsung существует уже несколько лет, но стоимость CanvasTV значительно ниже. 55-дюймовая версия обойдется в $999, а 65-дюймовая в $1299, в то время как аналогичные по размерам модели The Frame стоят $1499 и $1999 соответственно. CanvasTV обладает характеристиками, которые не уступают флагманским моделям Samsung: QLED-матрица с разрешением 4K и кадровой частотой 144 Гц, антибликовое покрытие, автоматическая настройка яркости и поддержка объёмного звука.В памяти телевизора доступно множество репродукций картин всемирно известных художников, пользователь также может загрузить собственные фотографии. Переключение между режимами показа картин и фотографий осуществляется нажатием кнопки на пульте. Телевизор оснащён датчиком движения, который для экономии энергии автоматически выключает телевизор при отсутствии людей в комнате. При появлении человека телевизор моментально включается снова. Продажи этой модели начнутся летом.