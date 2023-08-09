Hisense выпустила 100-дюймовый телевизор с топовой начинкой

Александр


Компания Hisense представила в Китае телевизор с модельным номером BM66D. Он довольно дорогой, в отличие от большинства её продукции.

В пересчёте на российскую валюту телевизор стоит около 530 тысяч рублей (и это в Китае, а в других странах наверняка будет ещё дороже). За эти деньги покупатель получает устройство с VA-экраном диагональю 100 дюймов при разрешении 4K с пиковой яркостью 500 нит с частотой обновления 120 Гц. Телевизор работает с прошивкой на базе Android и оснащён 2 ГБ оперативной памяти, 16-гигабайтным накопителем портами HDMI 2.0, USB 2.0 Type-A, Ethernet, RS-232, DisplayPort 1.2a и модулем Wi-Fi 5.

Hisense позиционирует этот телевизор в основном в качестве корпоративного решения и заявляет, что он очень надёжный — может проработать без поломки круглосуточно в течение как минимум шести лет.
4
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Cсылки по теме:
Странный баг iOS не позволяет родителям контролировать гаджеты своих детей
Как переименовать свои Apple Watch в айфоне
Google дала странный совет пользователям чат-ботов. Оказывается, вы всё делали неправильно

Рекомендации

Рекомендации

В России перестали покупать смартфоны Samsung. Теперь ценятся совсем другие бренды
У телевизоров из Китая по соблазнительным ценам обнаружилась неожиданная проблема
Realme окирпичивает смартфоны в России. Как обезопасить себя?
Названы смартфоны Samsung, для которых обновление до Android 14 станет последним

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

tellurian
+4907
tellurian
Разрешение не маленькое для такой панели?
Сегодня в 09:44
#
John Doe
+628
John Doe
Были времена, когда на обычные японские телевизоры давалась гарантия 20 лет, а работали они еще дольше. А здесь аж целых шесть лет!
Сегодня в 10:30
#
tellurian
+4907
tellurian Вася Вотафаков
Всегда был или года или пробег, что наступит раньше.
200000-300000км или 2-3 года. Кто-то давал и 5 лет, но тоже с пробегом.
2 часа назад в 11:42
#
Вася Вотафаков
+5503
Вася Вотафаков
За пол мульта в него можно было б что-то посолиднее засунуть. Допустим начинку от Galaxy S500 ultra с тонной оперативки и кучей памяти.
Сегодня в 10:38
#