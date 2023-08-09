Hisense выпустила 100-дюймовый телевизор с топовой начинкой
Александр Кузнецов —
Компания Hisense представила в Китае телевизор с модельным номером BM66D. Он довольно дорогой, в отличие от большинства её продукции.
В пересчёте на российскую валюту телевизор стоит около 530 тысяч рублей (и это в Китае, а в других странах наверняка будет ещё дороже). За эти деньги покупатель получает устройство с VA-экраном диагональю 100 дюймов при разрешении 4K с пиковой яркостью 500 нит с частотой обновления 120 Гц. Телевизор работает с прошивкой на базе Android и оснащён 2 ГБ оперативной памяти, 16-гигабайтным накопителем портами HDMI 2.0, USB 2.0 Type-A, Ethernet, RS-232, DisplayPort 1.2a и модулем Wi-Fi 5.
Hisense позиционирует этот телевизор в основном в качестве корпоративного решения и заявляет, что он очень надёжный — может проработать без поломки круглосуточно в течение как минимум шести лет.
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Комментарии
За эти бабки там должно быть 4к в каждом пикселе. 🤣
2 часа назад в 11:40
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Гарантия на авто тоже никогда не измерялась пробегами 😁
Сегодня в 10:39
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Всегда был или года или пробег, что наступит раньше.
200000-300000км или 2-3 года. Кто-то давал и 5 лет, но тоже с пробегом.
200000-300000км или 2-3 года. Кто-то давал и 5 лет, но тоже с пробегом.
2 часа назад в 11:42
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У китайцев сейчас 200000км или 7 лет гарантии.
24 минуты назад
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За пол мульта в него можно было б что-то посолиднее засунуть. Допустим начинку от Galaxy S500 ultra с тонной оперативки и кучей памяти.
Сегодня в 10:38
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