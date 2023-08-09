Hisense выпустила 100-дюймовый телевизор с топовой начинкой

Компания Hisense представила в Китае телевизор с модельным номером BM66D. Он довольно дорогой, в отличие от большинства её продукции.В пересчёте на российскую валюту телевизор стоит около 530 тысяч рублей (и это в Китае, а в других странах наверняка будет ещё дороже). За эти деньги покупатель получает устройство с VA-экраном диагональю 100 дюймов при разрешении 4K с пиковой яркостью 500 нит с частотой обновления 120 Гц. Телевизор работает с прошивкой на базе Android и оснащён 2 ГБ оперативной памяти, 16-гигабайтным накопителем портами HDMI 2.0, USB 2.0 Type-A, Ethernet, RS-232, DisplayPort 1.2a и модулем Wi-Fi 5.Hisense позиционирует этот телевизор в основном в качестве корпоративного решения и заявляет, что он очень надёжный — может проработать без поломки круглосуточно в течение как минимум шести лет.