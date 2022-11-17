Создатели Pokemon Go показали будущее видеоигр: все носят AR-очки, ходят как зомби и дёргают руками





Компания Niantic (создатель Ingress и Pokemon Go) продемонстрировала гарнитуру дополненной реальности. Она и раньше работала в этом направлении — например, в Pokemon Go можно ловить покемонов используя AR-режим на смартфоне, но такой способ ловли не особо котируется среди игроков, поскольку он менее удобный, чем с обычной графикой.



В видеоролике показано, как выглядят игры с использованием AR-гарнитуры: виртуальные объекты подмешиваются в реальный мир, и с ними можно взаимодействовать с помощью специального пульта (например, управлять их передвижением или участвовать в боях). Гарнитура также может использоваться для просмотра информационных табличек и навигации.



Революции в дизайне не намечается. Это по-прежнему довольно массивная гарнитура (хотя и значительно меньше, чем Oculus Rift), мешающая обзору, а использующие её на открытом пространстве люди выглядят очень странно.



В гарнитуре Niantic используется чип Qualcomm Snapdragon AR2 Gen 1, разработанный специально для таких устройств. Он в 2,5 раз производительнее и потребляет на 50% меньше энергии, чем чип предыдущего поколения, а также обладает поддержкой стандарта Wi-Fi 7. Вычислительные мощности делятся между гарнитурой и другим устройством, с которым она сопряжена (смартфоном, планшетом или компьютером), а за обработку эффектов дополненной реальности отвечает система позиционирования Lightship собственной разработки Niantic.



Niantic планирует выпустить эту гарнитуру в следующем году. Сколько она будет стоить, неизвестно.

