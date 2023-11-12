Honda выпустила супернавороченный электровелосипед

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Компания Honda представила концепт первого в своей истории электровелосипеда. Модель получила не особо изысканное название e-MTB, но её оснащение впечатляет.В Honda e-MTB частично используют компоненты, которые обычно применяются в гоночных мотоциклах. У этого электровелосипеда передний кареточный мотор Brose, трансмиссия SRAM Eagle AXS, дисковые гидравлические тормоза Shimano, амортизаторы Fox спереди и сзади, подседельный штырь RockShox Reverb и колёса с ободами DT Swiss и шинами Maxxis Minion DHF. Аккумулятор встроен в алюминиевую раму, оснащённую подсветкой.Данных о скорости и дальности проезда от одной зарядки нет, что вполне нормально с учётом того, что это прототип, которому пока только придётся пройти испытание профессиональными велосипедистами. По какой цене он будет продаваться, тоже неизвестно, но явно можно рассчитывать на несколько тысяч долларов. По словам Honda, на этом электровелосипеде можно ездить по горам: легко подниматься по ним и без проблем спускаться на высокой скорости без малейшего риска сложить раму пополам.