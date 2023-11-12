Honda выпустила супернавороченный электровелосипед

Александр

Фото: Honda

Компания Honda представила концепт первого в своей истории электровелосипеда. Модель получила не особо изысканное название e-MTB, но её оснащение впечатляет.

В Honda e-MTB частично используют компоненты, которые обычно применяются в гоночных мотоциклах. У этого электровелосипеда передний кареточный мотор Brose, трансмиссия SRAM Eagle AXS, дисковые гидравлические тормоза Shimano, амортизаторы Fox спереди и сзади, подседельный штырь RockShox Reverb и колёса с ободами DT Swiss и шинами Maxxis Minion DHF. Аккумулятор встроен в алюминиевую раму, оснащённую подсветкой.

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Данных о скорости и дальности проезда от одной зарядки нет, что вполне нормально с учётом того, что это прототип, которому пока только придётся пройти испытание профессиональными велосипедистами. По какой цене он будет продаваться, тоже неизвестно, но явно можно рассчитывать на несколько тысяч долларов. По словам Honda, на этом электровелосипеде можно ездить по горам: легко подниматься по ним и без проблем спускаться на высокой скорости без малейшего риска сложить раму пополам.

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Комментарии

–41
oskar
« У этого электровелосипеда передний кареточный мотор Brose, трансмиссия SRAM Eagle AXS, дисковые гидравлические тормоза Shimano, амортизаторы Fox спереди и сзади, подседельный штырь RockShox Reverb и колёса с ободами DT Swiss и шинами Maxxis Minion DHF.» и что же здесь от Honda?
Сегодня в 14:08
#
+6
xvxxvx oskar
Ну если посмотреть на рынок вело брендов, то навесное оборудование никто сам не делает🤷‍♂️ видимо разработка рамы, продуманная геометрия и тп фишки, вот что тут есть от Honda)
час назад в 15:29
#
EDD
+409
EDD oskar
HONDA собрала всё это воедино и заставила работать максимально эффективно. Как человек, занимающийся велоспортом, любительским, скажу вам, что это намного сложнее, чем изготовить деталь.
час назад в 15:45
#
EDD
+409
EDD EDD
И собрала ЛУЧШИХ.
час назад в 15:47
#
+4327
Gabriel EDD
Насчёт заставила работать максимально эффективно это покажет эксплуатация. Жизнь как правило сурова и быстро расставляет именитые бренды по своим местам.
Не забудьте о том что вы написали когда речь пойдет о чём-то сделанном в РФ.
38 минут назад
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