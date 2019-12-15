Выбор наушников для спорта — сложный и мучительный процесс. Здесь требования повышенные, а цена ошибки высокая. Нужно, чтобы аксессуары крепко сидели в ушной раковине, не мешались и были устойчивы к погодным изменениям, если вы тренируетесь на улице.

HONOR предлагает свое решение — беспроводные Sport Pro с надежным креплением, защищенным корпусом и необычной зарядкой.

Дизайн и эргономика









Внешне HONOR Sport Pro — классические Bluetooth-наушники с шейным обручем и соединительным проводом. Отличия замечаешь когда ими начинаешь пользоваться.

Особенность устройства — наконечники. Они лишены амбушюр, тут предлагаются открытые вкладыши. Такое решение применяется гораздо реже, чем вакуумные наконечники. Внешне похоже на AirPods.

Фишка наушников в возможности отсоединять даже такие насадки. В комплекте идут шесть пар, выберите оптимальную, чтобы капельки надежно фиксировались в ушной раковине. Для повышенной фиксации предусмотрены дополнительные крепления. У BeatsX они съемные, здесь нет.

Пульт управления размещен на шейном обруче. Получается, когда на вас наушники, он располагается не вертикально, а горизонтально. Если вы пересаживаетесь на HONOR Sport Pro с проводных наушников, придется привыкать, но решение обусловлено. Так сохраняется баланс веса, что особенно важно при беге.

Пульт монолитный — кнопки три, но они все скрыты под одной панелью. Корпус защищен от брызг по стандарту IPX5, можно пользоваться устройством в дождливую погоду.

Минус дизайна — слишком выпирающие из ушей наконечники, из-за чего гарнитура будет привлекать лишнее внимание. В остальном корпус удачный — его особенности позволяют устройству надежно фиксироваться, и вероятность выпадания из ушей при занятии спортом снижается.

Аксессуары доступны в трех цветовых решениях: мерцающий серый, мерцающий красный и мерцающий фиолетовый. Все три варианта градиентные — цвет переходит от более темного к более яркому оттенку.

Насколько удобна гарнитура с обручем для спорта? Идеального варианта нет, остается только разобраться в плюсах и минусах каждого из трех и выбрать для себя оптимальный.

Полностью беспроводные не мешают, но их трудно найти, если они выпадут из ушей. С накладными таких проблем нет, но в них потеют голова и уши. У беспроводных как HONOR Sport Pro болтается обруч, что может отвлекать от тренировок, но так вы точно не потеряете аксессуар. В общем, выбирайте оптимальный вариант.

Автономность и способы управления





Время работы без подзарядки — сильнейшая сторона HONOR Sport Pro. Емкость аккумулятора - 120 мАч. Производитель обещает 18 часов непрерывного воспроизведения аудио. Конечно, столько времени никто не будет слушать музыку. Теоретически заряда должно хватить на 3-4 дней.

На практике так и получилось. Распаковав наушники, мы зарядили их и вспомнили о проводах только через четыре дня. При этом, гарнитура активно использовалась: в среднем в день два часа в транспорте, час ходьбы по городу и час вечером за игрой в Fortnite.

Используя наушники с шейным обручем, важно не забывать выключать их. С HONOR Sport Pro можете забыть, наушники все сделают за вас. Аксессуары оснащены специальными сенсорами на наконечниках, благодаря ним гарнитура автоматически выключается когда затычки соединяются магнитом и включается когда они разъединяются.

Наушники заряжаются двумя способами: классическим от розетки по проводу от смартфона через разъем USB-C. Способ подключения к источнику питания необычный — тут не разъем, а штекер. Фактически вы подключаете наушники к розетке не через кабель, а через переходник. Чтобы открыть порт, надо отсоединить один наушник с проводом от шейного обруча. Перед этим соедините его с другой капелькой, магнит надежно будет держать его, и вы его точно не потеряете.

Соединение со смартфоном

HONOR Sport Pro поддерживают Bluetooth 5.0. Они подключаются к смартфону двумя способами: через раздел «Bluetooth» в настройках или через разъем USB-C, если у вас мобильное устройство на EMUI, то есть HUAWEI или HONOR. Во втором случае соединение проводится с помощью технологии Hi Pair, она обеспечивает быстрым сопряжением с мобильным устройством.

Именно вторым способом мы рекомендуем коннектиться со смартфоном если у вас HUAWEI или HONOR — процесс пройдет быстрее и без проблем. Через раздел Bluetooth наушники могут подключиться не с первого раза.

Предусмотрено удаленное управление аудиопотоком. Команды стандартные: одинарное нажатие кнопки питания — включить / выключить музыку, двойное — следующий трек, тройное — предыдущий трек. Громкость регулируется двумя кнопками сверху и снизу от клавиши питания.

Звук и шумоподавление

Объективной меры качества звука нет. Все зависит от типа наушников и личных предпочтений пользователя. Мы сравнили HONOR Sport Pro с Beats X и сделали выводы. В целом звук качественный для беспроводной гарнитуры.

Поддерживаются кодеки SBC и AAC. В теории с ними не воспроизводятся только элементы аудио, не воспринимаемые человеческим слухом. На деле же потеря качества более ощутима, но это издержки всех беспроводных наушников.

На практике преимущества чувствуются те же. Мы сравнили HONOR Sport Pro с Beats X — на обоих наушниках включили одни и те же треки. Кажется, у гарнитуры HONOR звук более чистый, а басы более мощные. Потеря качества звука чувствуется, но она минимальная.

Предусмотрено подавление шума ветра. С ним вы снизите слышимость окружающей среды и сможете сконцентрироваться на любимой музыке.

Вывод

HONOR Sport Pro — прежде всего достойные наушники за свою цену. Они стоят 5 тысяч рублей, при этом предлагая качественный звук и корпус с защитой от брызг.

Если вы ищете гарнитуру для спорта, эти наушники тоже один из вариантов. Дополнительные крепления есть, возможность подобрать наиболее удобные насадки тоже. К тому же, некоторым людям некомфортно пользоваться вакуумными вкладышами. В таком случае, HONOR Sport Pro — подходящий для них вариант.

Единственный неоспоримый минус гарнитуры — дизайн наконечников с обратной стороны. Они напоминают тоннели, которые носят хипстеры или пробки для вина. Это лишнее внимание и дурацкий лук. В остальном наушники полностью окупают свою стоимость.





