





Принадлежащий компании Huawei бренд Honor анонсировал выпуск игровых ноутбуков. Они войдут в серию Hunter и появятся в продаже в этом году.В китайской соцсети Weibo был опубликован тизерный постер ноутбуков Honor Hunter, на котором раскрывается их логотип. Это жёлтая буква H с агрессивной стилизацией под нечто, отдалённо напоминающее сюрикэн.Honor не раскрывает дизайн новых ноутбуков, а также подробности об их технических характеристиках и дате полноценной презентации. Бренд ограничился лишь пространным сообщением о том, что они будут «гораздо более тонкими, чем можно было ожидать».Бренд Honor известен в основном по выпуску смартфонов и различных аксессуаров (в том числе наушников, смарт-часов, фитнес-браслетов и внешних зарядных устройств). Тем не менее, в его каталоге также есть относительно недорогие, но производительные и тонкие ноутбуки.Примечательно, что на 14 августа запланирован анонс игровых ноутбуков от Redmi G от одного из основных конкурентов Honor — компании Xiaomi. Можно ожидать, что устройства Honor Hunter будут разрабатываться с пристальной оглядкой на эти новинки и предложат примерно такие же параметры по схожим или чуть более привлекательным ценам.