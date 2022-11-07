Honor Magic5 может стать первым в мире смартфоном на Snapdragon 8 Gen 2

Китайский производитель гаджетов Honor проведёт мероприятие по запуску новых флагманских устройств 23 ноября.Ожидается, что в ходе ивента Honor представит смартфоны серии Magic5, которые могут стать первыми в мире девайсами на пока не анонсированном чипсете Snapdragon 8 Gen 2.По слухам, Honor Magic5 получит 6,8-дюймовый дисплей с разрешением 2K и технологией LTPO, основную камеру на 50 Мп, аккумулятор на 4800 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной в 50 Вт.Вероятно, компания раскроет больше подробностей о грядущих новинках в ближайшие дни.