Honor Смартфоны

Honor Magic5 может стать первым в мире смартфоном на Snapdragon 8 Gen 2

Фархад
Honor Magic 4 Pro

Китайский производитель гаджетов Honor проведёт мероприятие по запуску новых флагманских устройств 23 ноября.

Ожидается, что в ходе ивента Honor представит смартфоны серии Magic5, которые могут стать первыми в мире девайсами на пока не анонсированном  чипсете Snapdragon 8 Gen 2.

Honor Magic5

По слухам, Honor Magic5 получит 6,8-дюймовый дисплей с разрешением 2K и технологией LTPO, основную камеру на 50 Мп, аккумулятор на 4800 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной в 50 Вт.

Вероятно, компания раскроет больше подробностей о грядущих новинках в ближайшие дни.
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Источник:
GSM Arena
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