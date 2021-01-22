Во время презентации смартфона Honor V40 руководство бренда поделилось планами на будущее. После отделения от Huawei многие вещи придётся делать с нуля.
Прежде всего была анонсирована новая операционная система. До сих пор в смартфонах Honor использовалась фирменная оболочка Magic UI, созданная на базе EMUI из смартфонов Huawei.
Известно, что Huawei развивает собственную ОС, которая называется HongmengOS в Китае и HarmonyOS в других странах мира. Вряд ли Honor будет использовать эту платформу, ведь бренду нужно дистанцироваться от Huawei и вернуть на смартфоны сервисы Google, а в HarmonyOS используются только сервисы Huawei. На базе чего создаётся прошивка для новых моделей Honor, и какими отличительными особенностями она будет обладать, пока неизвестно.
В Honor V40 используется процессор Dimensity 1000+ от компании MediaTek, однако компании уже удалось договориться с другими поставщиками чипов, о чём сообщил глава Honor Чжао Мин. Он заявил, что Honor сотрудничает с Intel, AMD, MediaTek, Micron Technology, Microsoft, Samsung, SK Hynix и Sony. Honor, в отличие от Huawei, не находится под санкциями США, поэтому может закупать электронные компоненты и лицензировать ПО у америкаских компаний. К сожалению, Чжао Мин не уточнил, есть ли у Honor договорённость об использовании Android с сервисами Google, хотя именно этот момент должен в большей степени интересовать тех, кто подбирает смартфон и рассматривает различные варианты покупки.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru