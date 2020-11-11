





Бренд Honor объявил о глобальном запуске 10X Lite на глобальном уровне. Этот смартфон получил батарею ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки Honor SuperCharge на 22,5 Вт. Технология энергосбережения и поддержка быстрой зарядки Honor SuperCharge мощностью 22,5 Вт позволяют пополнять батарею даже во время коротких перерывов: 30 минут достаточно, чтобы зарядить её на 46%, а для полной зарядки нужно 95 минут.В смартфоне Honor 10X Lite используется процессор Kirin 710A, экран диагональю 6,67 дюйма с разрешением Full HD+, квадрокамера с основным модулем на 48 Мп и сверхширокоугольным объективом на 8 Мп и дизайн в духе флагманской серии. Объём оперативной памяти составляет 4 ГБ, а накопитель объёмом 128 ГБ можно расширить с помощью карты памяти стандарта microSD.Обновлённая операционная система Magic UI 3.1 на базе Android 10 получила ряд усовершенствований и расширенные возможности для персонализации смартфона, обеспечения приватности и безопасности, например, режим Multi-Window и электронной книги. Honor 10X Lite имеет NFC модуль с возможностью бесконтактной оплаты SberPay, приложения «Кошелёк» и других платежных сервисов.Honor 10X Lite выполнен в стильном дизайне в духе флагманской серии и доступен в трёх цветах: полночный чёрный, изумрудно-зелёный и ультрафиолетовый закат. Задняя панель устройства имеет глянцевую поверхность в черном цвете и матовую — в остальных.С 6 ноября смартфон доступен к предзаказу в России по рекомендованной розничной цене 16 990 рублей в официальном интернет-магазине Honor и других каналах бренда, c 10 ноября предзаказ открывается и в других странах, в том числе во Франции, Германии по цене 229.9 евро. В разных странах дополнительно к заказу Honor предлагает скидки и различные подарки.В России в период с 6 по 19 ноября смартфон можно будет приобрести со скидкой от 4 000 рублей, а также получить дополнительную скидку при подписке на сайте Honor. Первые покупатели получат эксклюзивные бонусы от партнёров бренда на общую сумму более 10 000 рублей. В России в продажу смартфон Honor 10X Lite поступит 20 ноября.