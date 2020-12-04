Обычно Honor выпускает новый флагманский смартфон в конце года, но на этот раз из-за проблем Huawei в США и подготовке к продаже бренда сроки сдвинулись. По данным инсайдеров, Honor V40 и другие модификации этой модели выйдут в начале 2021 года, и они будут сильно отличаться от предыдущих флагманов Honor.
До сих пор Huawei оснащала смартфоны своего основного бренда и бренда Honor процессорами Kirin собственной разработки, причём новейший чип Kirin 9000, установленный в линейку Mate 40 по производительности и энергоэффективности обходит Snapdragon 865 и 865 Plus. Однако Huawei больше не может заказывать производство процессоров Kirin у TSMC из-за американских санкций, и теперь компании предстоит использовать чипы сторонней разработки, а выбор невелик — либо Qualcomm, либо MediaTek.
Все накопленные запасы Kirin 9000 зарезервированы под смартфоны линейки Mate 40, которые Huawei рассчитывает производить как минимум до второй половины 2021 года. Компания уже анонсировала выпуск недорогих смартфонов с процессорами Snapdragon, а флагманской линейке Honor V40, по данным инсайдера с ником DigitalChatStation, достанется один из топовых процессоров MediaTek — вероятнее всего Dimensity 1000+ или ещё неанонсированный MT6893.
Традиционно чипы MediaTek в восприятии потребителей выглядят не так привлекательно, как Snapdragon, Exynos и Kirin, хотя по своим характеристикам они соответствуют продукции конкурентов.
Инсайдер DigitalChatStation пишет, что инженеры Honor создали и тестировали несколько версий Honor V40 с разными процессорами, в том числе Kirin 9000, но остановили свой выбор на платформе MediaTek.
Конечно, может возникнуть вопрос: почему бы в Honor V40 не использовать анонсированный недавно процессор Snapdragon 888? Тем более, что смартфоны на его основе планируют выпускать около десятка китайских компаний, в том числе прямые конкуренты Huawei, вроде Xiaomi и ZTE. Проблема в том, что Honor всё ещё принадлежит Huawei и даже продажа этого бренда не гарантирует того, что с него будут сняты санкции США.
Qualcomm может поставлять Huawei процессоры, но с одной важной оговоркой — в них не должны быть использованы технологии 5G. Это автоматически отсекает все топовые чипы, а также некоторые чипы для смартфонов средней ценовой категории. В случае с MediaTek таких ограничений нет, поэтому Huawei может закупать у этой компании новейшие процессоры независимо от того, какие технологии в них применяются.
На привлекательности Honor V40 также может отрицательно сказаться отсутствие встроенных сервисов Google. Huawei не может лицензировать эти сервисы для своих смартфонов из-за санкций, и не факт, что Honor получит такое разрешение после отделения от своей материнской компании. Huawei развивает и продвигает собственные сервисы, служащие заменой гугловским, а устройства Honor получают оболочку Magic UI, созданную на базе EMIU со смартфонов Huawei.
Бренду Honor придётся очень сильно удивить потребителей характеристиками Honor V40, чтобы нивелировать отсутствие сервисов Google и наличие процессора MediaTek. В этом случае у смартфона есть шанс стать популярным, иначе он получится проходным и быстро забудется, как десятки других непримечательных моделей.
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