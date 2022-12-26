Honor Планшеты

Honor представила первый в мире планшет с частотой обновления 144 Гц и сертификацией IMAX

Фархад

Honor V8 Pro

Вместе с флагманским смартфоном для геймеров Honor 80 GT китайская компания анонсировала выпуск нового планшета Honor Pad V8 Pro. Собрали всё самое интересное о новинке в этом материале.

Honor Pad V8 Pro может похвастаться 12,1-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 2,5K, яркостью до 600 нит и тонкими рамками вокруг экрана. Это первый в мире планшет с адаптивной частотой обновления до 144 Гц и сертификацией IMAX Enhanced.

Honor V8 Pro

На задней панели расположена всего одна камера на 13 Мп. Разрешение фронталки составляет 5 Мп, но для видеовызовов этого достаточно.

Девайс получил чипсет MediaTek Dimensity 8100, до 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Среди прочих особенностей планшета — восемь динамиков, поддержка стилуса Magic Pencil 3 и клавиатуры Smart Touch, а также аккумулятор ёмкостью 10 050 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 35 Вт.

Honor V8 Pro
Honor V8 Pro
Honor V8 Pro


Honor Pad V8 Pro уже можно приобрести в Китае по цене от 2599 юаней (~ $373) за модель с 8/128 ГБ памяти. Топовая конфигурация на 12/256 ГБ обойдётся в 3299 юаней (~$473).

0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
GizmoChina
Cсылки по теме:
Представлены игровые смартфоны Nubia Red Magic 8 Pro и Red Magic 8 Pro+
Представлен Honor Magic Vs — флагманский смартфон со складным дисплеем по цене базового iPhone 14 Pro
Анонс Honor Earbuds 3i: бюджетные TWS-наушники с флагманскими характеристиками
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Xiaomi выпустила 70-дюймовый телевизор за 19 000 рублей
В Россию стали завозить смартфоны Apple и Samsung с неприятными особенностями и ограничениями
В России начали продавать восстановленные iPhone, Apple Watch и MacBook. Цены — до 70% ниже, чем у новых

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Купить рекламу