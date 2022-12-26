Honor представила первый в мире планшет с частотой обновления 144 Гц и сертификацией IMAX





Вместе с флагманским смартфоном для геймеров



Honor Pad V8 Pro может похвастаться 12,1-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 2,5K, яркостью до 600 нит и тонкими рамками вокруг экрана. Это первый в мире планшет с адаптивной частотой обновления до 144 Гц и сертификацией IMAX Enhanced.







На задней панели расположена всего одна камера на 13 Мп. Разрешение фронталки составляет 5 Мп, но для видеовызовов этого достаточно.



Девайс получил чипсет MediaTek Dimensity 8100, до 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Среди прочих особенностей планшета — восемь динамиков, поддержка стилуса Magic Pencil 3 и клавиатуры Smart Touch, а также аккумулятор ёмкостью 10 050 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 35 Вт.



Вместе с флагманским смартфоном для геймеров Honor 80 GT китайская компания анонсировала выпуск нового планшета Honor Pad V8 Pro. Собрали всё самое интересное о новинке в этом материале.Honor Pad V8 Pro может похвастаться 12,1-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 2,5K, яркостью до 600 нит и тонкими рамками вокруг экрана. Это первый в мире планшет с адаптивной частотой обновления до 144 Гц и сертификацией IMAX Enhanced.На задней панели расположена всего одна камера на 13 Мп. Разрешение фронталки составляет 5 Мп, но для видеовызовов этого достаточно.Девайс получил чипсет MediaTek Dimensity 8100, до 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Среди прочих особенностей планшета — восемь динамиков, поддержка стилуса Magic Pencil 3 и клавиатуры Smart Touch, а также аккумулятор ёмкостью 10 050 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 35 Вт.





Honor Pad V8 Pro уже можно приобрести в Китае по цене от 2599 юаней (~ $373) за модель с 8/128 ГБ памяти. Топовая конфигурация на 12/256 ГБ обойдётся в 3299 юаней (~$473).