Honor представили в России ноутбуки MagicBook Pro 14 и MagicBook 16 2026

HONOR MagicBook Pro 14 2026

MagicBook 16 2026

Цена и доступность

Новинки с высокой производительностью и емкой батареей, уже доступны с приятной скидкой.Флагманская модель с упором на максимальную мощность предназначена для тех, кто ценит компактность — при толщине всего 15,9 мм и весе 1,37 кг устройство обладает внушительными техническими характеристиками.Ноутбук работает на базе чипа Intel Core Ultra X9 388H (16 ядер / 16 потоков, до 5,1 ГГц) со встроенной графикой Intel Arc B390. Сенсорный дисплей на 14,6 дюйма с разрешением 3120 × 2080 пикселей и частотой 120 Гц получил пиковую яркость 700 нит и цветопередачу ΔE < 0,5. Кроме того, экран поддерживает ШИМ-частоту 4320 Гц и функцию AI-дефокусировки, снижающие нагрузку на глаза. А батарея емкостью 92 Вт·ч обеспечивает держит до 15,5 часов работы в офисных программах. Зарядка HONOR SuperCharge 100 Вт восполняет 50% энергии всего за полчаса.Модель доступна в конфигурации с 24 или 32 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем на 1 ТБ с возможностью расширения. На корпусе доступны все современные порты: Thunderbolt 4, USB-C, два USB-A, HDMI 1.4 и аудиовыход.Долговечность и стабильность — преимущество старшей модели. Ее главной особенностью стал официальный сертификат, подтверждающий 6 лет бесперебойной работы. За этот срок, благодаря оптимизации HONOR Turbo X, производительность снизится всего на 10%, утверждает производитель.Внутри ноутбука стоит чип Intel Core Ultra 5 325 на архитектуре Intel Panther Lake. Модернизированная система с тепловой трубкой D12 выдает пиковый уровень TDP до 52 Вт. Металлический корпус защищен от ударов и сдавливания (сертификат SGS), а клавиатура с защитой IPX2 оснащена клапаном Тесла для безопасного отвода случайно пролитой жидкости. Батарея 80 Вт·ч гарантирует более 14 часов работы без подзарядки. В комплекте идет адаптер на 65 Вт.Оба ноутбука входят в экосистему бренда с помощью интеллектуальных функций HONOR Share, HONOR Workstation и «Мультиэкран».Ноутбуки уже поступили на полках сетевых ритейлеров и на , а также появились на маркетплейсах по следующим ценам.• HONOR MagicBook Pro 14 2026 (в цветах «Космический серый» и «Белый»): от 159 990 до 189 990 рублей (в зависимости от объема ОЗУ);• HONOR MagicBook 16 2026 (в цвете «Космический серый»): от 99 990 до 109 990 рублей.При покупке любого из представленных ноутбуков в период с 16 июля по 31 августа 2026 года покупателям предоставляется официальная скидка в размере 10 000 рублей.