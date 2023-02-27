HONOR проведёт онлайн-презентацию смартфонов Magic5 и Magic Vs. Где смотреть?
Александр Кузнецов —
Бренд HONOR представит на выставке Mobile World Congress в Барселоне несколько новых смартфонов. Будут показаны устройства серии Magic5, а также складная модель Magic Vs. Все аппараты обладают поддержкой 5G.
Презентация новинок HONOR будет в режиме реального времени транслироваться на YouTube и на сайте HIHONOR.COM. Начало мероприятия в 15:30 по московскому времени.
Продукция HONOR доступна на российском рынке, так что можно ожидать, что показанные сегодня модели в ближайшие недели появятся в продаже в нашей стране.
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