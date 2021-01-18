По данным «Коммерсанта», бренд Honor планирует возобновить выпуск смартфонов с сервисами Google. Очередное устройство с этими сервисами появится в 2021 году.
Источники утверждают, что это стало возможно после отделения бренда Honor от Huawei. Китайская компания продала его инвесторам, которые ради этой сделки объединились в консорциум Shenzhen Zhixin New Information Technology. Сумма сделки составила приблизительно 15 миллиардов долларов США, доля 15% в Honor досталось компании Digital China, столько же поделили между собой три инвесткомпании, которые поддерживает правительство Шэньчжэня, остальное у независимых инвесторов.
С 15 января на сайте Huawei перестали отображаться смартфоны Honor. Они представлены на отдельном сайте Honor, но им пока по-прежнему управляют компании, связанные с Huawei.
По слухам, в скором времени Honor выпустит четыре модификации флагмана Honor V40 и все они будут оснащены процессорами разных производителей. В базовой модели Honor V40 будет применяться процессор Dimensity 1000+ от MediaTek, в Honor V40 Pro поставят Exynos 1080 от Samsung, Honor V40 Pro+ получит Snapdragon 888 от Qualcomm, а в Honor V40 Commemorative Edition будет применяться Kirin 9000 от Huawei.
С весны 2019 года Huawei находится в чёрном списке Министерства торговли, из-за чего американским компаниям запрещено сотрудничать с ней. Она не может закупать у них компоненты для смартфонов, а также лицензировать Android со встроенными сервисами Google, что ставит под угрозу её бизнес по выпуску смартфонов.
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