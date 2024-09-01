Honor тонко затроллила Samsung. Письмо с насмешками выгравировали прямо на смартфоне

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Так создатели Honor Magic V3 намекнули на излишнюю толщину складного смартфона.Забавный пиар-ход провернули с выходом Honor Magic V3. Послание пользователям складных Samsung выгравировали на шарнире, причем это не срамные пара фраз, а развернутое обращение в трех абзацах. На гравировку текста ушло около 90 часов, а высота каждой строчки не больше ста микрон. Вот что в нем написано:«Уважаемые владельцы Samsung Galaxy Z Fold, приносим свои извинения. Мы знаем, что вы были рады купить смартфон, который складывается пополам и неудобно держать в кармане. Вам обещали будущее, техническое чудо, мир безграничной многозадачности и производительности.И теперь вы, вероятно, смотрите на новый Honor Magic V3 и чувствуете себя немного... преданным. Размер имеет значение, и мы чувствуем вашу боль. Это словно получить золотую медаль и затем оказаться последним в гонке. Понимание того, что существует более тонкий, легкий и прочный складной смартфон, достаточно, чтобы заставить любого усомниться в своем выборе. Мы поняли. Вы были одним из первых последователей, пионером, смело отправлявшимся на неизведанную территорию складных экранов сомнительной прочности. Вы заслуживаете лучшего. На самом деле, вы заслуживаете золотой медали.Если серьезно, мы в Honor стремимся расширить границы технологий и предоставить вам наилучшие возможности использования складных устройств. Мы просто говорим... это нормально — чувствовать себя разочарованным. Мы бы чувствовали то же самое».Естественно, письмо создано ради шутки и рекламы, и нанесено только на одну модель. В серийных смартфонах послания на шарнире не будет. К слову, толщина Honor Magic V3 составляет 9,2 мм, против 12,1 мм у Samsung Galaxy Z Fold 6.