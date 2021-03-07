





Бренд Honor выпустил крупное обновление для флагманской линейки 2019 года — Honor View 20, Honor 20 и Honor 20 Pro. Эти смартфоны получили глобальную версию оболочки Magic UI 4.0, которая представляет собой слегка изменённую модификацию EMUI 11.Глобальная сборка Magic UI 4.0 носит номер 11.0.0.138 и занимает примерно 1,84 ГБ. Она основана на Android 10 и содержит множество нововведений: изменённый пользовательский интерфейс, улучшенную версию Always on Display с новыми темами, новые эффекты анимации, дополнительные жесты управления, обновлённое звуковое оформление и усовершенствованный многооконный режим «Мультискрин» при подключении к ноутбуку. Обновление скачивает по Wi-Fi и устанавливается с сохранением пользовательских файлов, настроек и приложений.Российские пользователи Honor View 20, Honor 20 и Honor 20 Pro начнут получать чуть позже — ориентировочно с середины марта. Сейчас это обновление доступно в азиатских и европейских странах.