

























Бренд Honor представил беспроводные наушники True Wireless Stereo Earbuds, это первый продукт платформы Honor Choice — экосистемы умных устройств, созданных в сотрудничестве с различными производителями электроники и бытовой техники.Наушники True Wireless Stereo Earbuds оснащены 7-миллиметровыми динамиками с композитной диафрагмой и технологией бинауральной синхронной передачи звуковых данных, двумя микрофонами с системой активного шумоподавления для качественных звонков, а также батареей, которая позволяет использовать наушники в течение дня.Наушники оснащены 7-миллиметровыми композитными динамиками. Технология Bluetooth 5.0 обеспечивает быстрое и устойчивое подключение к источникам сигнала, оснащённым Bluetooth-интерфейсом, в том числе с возможностью переключения между несколькими устройствами. Стандарт Bluetooth 5.0 обеспечивает задержку сигнала не более 130 мс, что позволяет использовать наушники для динамичных видеоигр. Технология активного шумоподавления с двумя микрофонами позволяет качественно захватывать голос даже при нахождении в шумном помещении или на улице.Наушники позволяют пользователям непрерывно слушать музыку на протяжении шести часов или говорить по телефону до четырёх часов. Зарядный футляр со встроенной батареей способен трижды зарядить наушники, что увеличивает время автономной работы ещё на 18 часов. Модель True Wireless Stereo Earbuds обеспечена защитой от пыли и влаги по стандарту IP54, а сенсорный интерфейс и поддержка голосовых команд обеспечивают управление музыкой в том числе во время спортивных тренировок.Наушники True Wireless Stereo Earbuds будут доступны с 25 сентября во всех магазинах партнёров бренда Honor по цене 2 990 рублей. В интернет-магазине Honor они появятся 20 октября.