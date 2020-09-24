Бренд Honor представил беспроводные наушники True Wireless Stereo Earbuds, это первый продукт платформы Honor Choice — экосистемы умных устройств, созданных в сотрудничестве с различными производителями электроники и бытовой техники.
Наушники True Wireless Stereo Earbuds оснащены 7-миллиметровыми динамиками с композитной диафрагмой и технологией бинауральной синхронной передачи звуковых данных, двумя микрофонами с системой активного шумоподавления для качественных звонков, а также батареей, которая позволяет использовать наушники в течение дня.
Наушники оснащены 7-миллиметровыми композитными динамиками. Технология Bluetooth 5.0 обеспечивает быстрое и устойчивое подключение к источникам сигнала, оснащённым Bluetooth-интерфейсом, в том числе с возможностью переключения между несколькими устройствами. Стандарт Bluetooth 5.0 обеспечивает задержку сигнала не более 130 мс, что позволяет использовать наушники для динамичных видеоигр. Технология активного шумоподавления с двумя микрофонами позволяет качественно захватывать голос даже при нахождении в шумном помещении или на улице.
Наушники True Wireless Stereo Earbuds будут доступны с 25 сентября во всех магазинах партнёров бренда Honor по цене 2 990 рублей. В интернет-магазине Honor они появятся 20 октября.
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Так вот они даже в подметки не годятся Apple. Как раз на их цену