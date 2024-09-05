HONOR Watch 5 представлены официально: огромный дисплей и 15 дней работы без подзарядки

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В рамках выставки IFA 2024 бренд HONOR анонсировал новые умные часы — Honor Watch 5, которые отличаются от предыдущего поколения большим и ярким экраном, улучшенной автономностью и более точным отслеживанием состояния здоровья.HONOR Watch 5 получили квадратный 1,85-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 450 x 390 пикселей и пиковой яркостью 1000 нит. Корпус сделан из алюминия, а на торец вынесено цифровое колёсико для управления, а также динамик и микрофон для звонков по Bluetooth.Заявлена влагозащита в 5ATM, что позволяет нырять в этих часах в самые глубокие бассейны. Однако солёной воды всё же стоит избегать. Часы могут отслеживать обычный набор тренировок, включая бег и ходьбу с GPS-отслеживанием. Подключается гаджет по Bluetooth 5.2. Ещё в HONOR Watch 5 есть 4 ГБ встроенной памяти для хранения музыки.Из новых функций можно выделить Scientific Sleep Management (более точный мониторинг сна), Healthy Morning Report (полный отчёт о здоровьи) и Quick Health Scan (быстрая сводка по всем показателям). Кремниево-углеродный аккумулятор ёмкостью 480 мАч обеспечивает до 15 дней работы без подзарядки.HONOR Watch 5 поступят в продажу позже этой осенью в чёрном, золотом и зелёном цветах. Цена пока не разглашается.