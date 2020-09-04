Принадлежащий компании Huawei бренд Honor представил смарт-часы Watch GS Pro. Они обладают всеми привычными для таких гаджетов возможностями, но ещё и защищены по военному стандарту MIL-STD-810G.
Часы Honor Watch GS Pro обладают круглым циферблатом с цветным OLED-экраном диагональю 1,39 дюйма с разрешением 454×454 пикселя, процессором Kirin A1, относительно толстым корпусом и работают на операционной системе Huawei LiteOS. Они поддерживают измерение пульса и уровня насыщенности крови кислородом, отслеживают циклы сна и мониторят уровень стресса. В них встроен модуль GPS и ГЛОНАСС, благодаря чему они могут подсказать, как вернуться обратно к начальной точке путешествия. Встроенных карт и поддержки сторонних картографических сервисов у Honor Watch GS Pro нет, равно как и совместимости с фитнес-приложениями вроде Strava.
Защита по стандарту MIL-STD-810G гарантирует часам защиту от высоких и низких температур, высокой влажности, воздействия воды и грязи, а также перепадов давления. Модель поддерживает отслеживания более ста видов физической активности, в том числе лыжный забег, плавание, горный подъём и велосипедный заезд.
Время автономной работы часов — до 25 дней с минимальным использованием. При включении режима тренировки оно уменьшается до 100 часов, а с включенным модулем геолокации — до 48 часов.
Продажи Honor Watch GS Pro начнутся в Европе 7 сентября. Часы стоят 250 евро (примерно 22 300 рублей).
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