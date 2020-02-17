Часы Huawei и Honor отличаются высокой автономностью. Эти устройства с операционной системой LightOS могут работать без подзарядки целую неделю. Watch Magic 2 — заявка на шаг вперед в этом сегменте. Они получили микрофон и научились анализировать активность носителя более точно.

Характеристики Honor Watch Magic 2:

Поддерживаемые Android 4.4 или выше iOS 9.0 или выше

Подключения: Bluetooth BT 5.1 с поддержкой BLE/BR/EDR

Операционная система: Light OS

Экран: AMOLED, 1.39 дюйма, 454 × 454 пикселей, плотность 326 PPI

Оперативная память: 32 Мб

Встроенная память: 4 Гбайт

Датчики: Акселерометр, гироскоп, магнитометр, оптический пульсометр, датчик освещенности, барометр, емкостный датчик

Микрофон: да

Размеры: 45,9 × 45,9 × 10,7 мм

Вес: 41 г

Аккумулятор: 455 мАч

Водонепроницаемость: 5 АТМ

Дизайн





Внешне Honor Watch Magic 2 похожи механические часы: металлический корпус, круглый циферблат, две механические кнопки на боковой грани. Футуристичным, как большинство смарт-часов, их не назвать, по дизайну это строгая классика.

Корпус часов выполнен из нержавеющей стали, широко использующейся в авиационно-космической промышленности. Материал устойчив к механическим повреждениям.

Вокруг экрана расположено металлическое кольцо с циферблатом. В этой модели оно размещено ниже стекла. В Huawei Watch GT Active оно располагалось выше и защищало часы от удара, тут придется надеяться на прочность стекла над экраном. Решение непрактичное, но закономерное — индустрия стремится к уменьшению рамок. Так часы смотрятся современнее и эстетичнее.

Вес часов — 41 г. Для сравнения, Apple Watch S4 44 мм весят 36 г, а S4 40 мм — 30 г. Часы тяжелые. Первые дни вы точно будете их чувствовать на запястье, а при активной работе на компьютерной клавиатуре, когда руки напряжены, их захочется снять.

Экран

Дисплей — AMOLED. Яркость высокая — часами комфортно пользоваться ясным днем. Картинка четкая, особенно заметно, если на циферблат добавить фотографию, но об этом позже. Цвета насыщенные, черный цвет — по-настоящему черный, потому что пиксели этого цвета не подсвечиваются.

В настройках есть пять уровней яркости экрана — так, часами комфортно пользоваться и ясным днем, и в темноте. В первом случае картинка четко видна, во втором дисплей не бьет по глазам. Доступна автоматическая настройка яркости.

Экран круглый, и это спорное решение. Так аксессуар повторяет дизайн механических часов, а их внешний вид выполнен в едином стиле с круглыми иконками. При этом, с прямоугольным экраном взаимодействовать комфортнее — удобнее скроллить уведомления и смотреть данные о здоровье и тренировках, элементы интерфейса не залезают под рамки. Это претензия не только к Honor Watch Magic 2, такой дизайн у большинства смарт-часов, за исключением Apple Watch и Amazfit.

Дисплей включается одним из двух способов — поднятием запястья или нажатием на любую из двух коронок. Первый можно включить или выключить в приложении Huawei Health. Активация экрана поднятием запястья может оказаться неудобной — к примеру, ночью перекладываешь руку, загорается экран, и свет бьет в глаза. В этом случае жест лучше выключить.

Автономность





Время работы без подзарядки — сильнейшая сторона всех часов Huawei и Honor. Magic Watch 2 выделяется даже среди своих. Благодаря архитектуре чипа A1 и AMOLED-экрану аксессуар не расходует лишней энергии и живет до 2 недель без подключения к источнику питания. У процессора повышена скорость обработки данных, из-за чего процесс требует меньше энергии, а на дисплее черные пиксели не подсвечиваются.

В реальности показатели близки к заявленным. За день часы разряжаются примерно на 5% при активном пользовании: просмотре уведомлений, мониторинге физической активности и состояния здоровья (пульс и сон). Со включенным GPS энергии хватит на 2 суток работы. Впрочем, постоянно он у вас не будет включен, об этом мы поговорим позже Наш тестовый образец разрядился спустя аж 10 дней непрерывного пользования, притом что у нас он периодически работал со включенным GPS.

Программное обеспечение

Часы заряжаются беспроводным путем с помощью блина, идущего в комплекте. Подключается зарядное устройство сперва непривычно — блин крепится к нижней панели часов с помощью магнита. Сперва он отталкивается от корпуса — чтобы подсоединить блин, надо прислонить его прокрутить, тогда он прикрепится к часам.

Honor Watch Magic 2 работают на операционной системе LightOS. Ее функциональность урезана — здесь нет магазина приложений, а возможность загружать файлы в память устройства работает с ограничениями.

Интерфейс эстетичный. Иконки разноцветные, что упрощает навигацию. По форме они повторяют круглый экран, есть единство стиля. На главный экран добавлен аналог шторки в Android — свайпните вниз.

Циферблаты можно менять. Выберите соответствующий раздел в настройках или удерживайте палец на главном экране. Циферблат можно выбрать наиболее удобный: помимо времени, заряд аккумулятора может показывать данные о тренировках или состояние здоровья. Просто определитесь, что вам наиболее важно, и выберите подходящий циферблат.

Особенность Honor Watch Magic 2 — возможность поставить фотографию на циферблат. Кроме того, можно настроить слайд-шоу — каждый раз когда вы поднимете часы, на дисплей будут показываться разные снимки.

Нажатие левой коронки — выход в меню настроек, нажатие правой — меню тренировок.

Сопряжение

Часы синхронизируются со смартфоном с помощью приложения Huawei Health. На Huawei или HONOR оно предустановлено на других его нужно скачать из Google Play или App Store. В остальном модель и операционная система не имеют значения — с любым смартфоном аксессуар работает без ограничений. Выберите нужную модель часов, а на аксессуаре откройте раздел «Поиск смартфона», тогда выполнится сопряжение.

Показ уведомлений стандартный для всех смарт-часов, кроме Apple Watch. В разделе «Сообщения» вы увидите все, что пришло на смартфон. Текст отображается полностью — нажмите на нужное уведомление, и он развернется.

Уведомления реализованы удобно, но они неполноценны. Отвечать на уведомления без смартфона не получится — часы не поддерживают ни шаблоны, как в браслете Samsung Galaxy Fit, ни возможность продиктовать текст. Фотографии не отображаются, впрочем, это могут только Apple Watch.

Добавлена функция удаленного управления музыкой на смартфоне. Одна из страниц рабочего стола — плеер. Он позволяет: включить / выключить трек, выбрать следующий / предыдущий, регулировать громкость. Неплохая замена пульту управления на наушниках, если его нет.

Фишка Honor Watch Magic 2 — возможность отвечать на звонки. В часы встроены динамик и микрофон, вы сможете ответить на входящий вызов даже если смартфона нет поблизости.

Контроль здоровья

Базовая возможность носимой электроники — замер пульса. Эти часы оснащены технологией мониторинга сердечного ритма TruSeen 3.5.

На главном экране свайпните вправо, вам отобразится страница с расширенным набором данных о сердцебиении: текущий пульс, динамика показателя в течение дня, максимальное и минимальное значение в течение дня. Свайпните вверх, и вы увидите зоны пульса: экстремальный, анаэробный, аэробный, сжигание жира и разминка. Графики настраиваются вручную — в приложении Huawei Health можно указать порог и границы пульса.

Добавлена возможность расширенного анализа сна TruSleep. Система показывает, сколько времени вы спали, делит сон на дневной и ночной, анализирует фазы сна. В настройках можно указать, сколько часов вы должны спать, и часы покажут, выполняете ли вы план или нет.

Поддерживается умный будильник. Система анализирует ваше физическое состояние и выбирает оптимальное время для пробуждения. В настройках можно указать интервал пробуждения (до 30 минут). Вибромоторчик качественный — при сигнале о пробуждении кажется, что тебя тормошат, не отреагировать на будильник крайне сложно.

Часы также следят за двигательной активностью пользователя. Если вы долго сидите на месте, аксессуар напомнит вам об этом и предложит встать и размяться.

Тренировки

В Honor Watch Magic 2 добавлен датчик GPS. С ним часы собирают данные о вашем перемещении, даже когда вы не берете с собой смартфон. То есть, вы можете не брать мобильное устройство на пробежку — смарт-часы все сделают за него, и приложение отобразит проделанное вами расстояние, при этом у вас нет необходимости таскать с собой большой девайс.

Часы оснащены двумя системами спутниковой навигации. Благодаря ним аксессуар точно определяет вашу скорость и маршрут во время бега или езды на велосипеде. Кроме того, здесь стоит альтиметр, прибор для измерения высоты. Он зарегистрирует ваши спуски и подъемы.

GPS включается и отключается автоматически. Когда смартфон рядом, часы используют его датчик, когда его нет поблизости, активируется свой.

Поддерживаются 15 режимов тренировки. Данные собираются в приложении Huawei Health. В нем вы сможете отследить показатели во время тренировок и прогресс за определенный период. Метрик много. Беговых курсов 13.

В ходе тренировок поможет встроенный в часы микрофон. Устройство поддерживает голосовые подсказки. С ними вы сможете корректировать процесс сбора данных во время тренировок в кратчайшие сроки.

Спортивными часы точно не назвать. Фитнес-браслет Samsung Galaxy Fit фиксирует аж 90 видов упражнений, шесть из них распознает автоматически. Тут их всего 15. Часы парируют это преимущество GPS-датчиком. Что важнее, зависит от ваших задач.

Итог

Honor Watch Magic 2 — универсальные смарт-часы. Их не назвать лучшими в чем-то одном, при этом они предлагают набор оптимальных характеристик.

Аксессуар сделал большой шаг вперед на фоне предыдущих поколений. Часы Huawei и Honor отличались высокой автономностью, при этом в остальном по набору функций они не отличались от фитнес-браслетов, разве что увеличенным экраном.

Теперь часы компании умеют переключать музыку, отвечать на звонки, а с GPS-модулем получать подробные данные о перемещении пользователя — это флагманские возможности, и они предлагаются в часах за 12 990 рублей.

Свою цену аппарат полностью оправдывает. Конкурентов в его категории почти нет.





