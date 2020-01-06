



Компания HP выпустила в продажу моноблочный компьютер Envy 32 AiO. Он обладает современной начинкой и экономит место на столе.



Envy 32 AiO получил 31,5-дюймовый узкорамочный экран с разрешением 4K и яркостью 600 нит. Внутри находится процессор Intel Core i9 девятого поколения с тепловыделением 95 Вт, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q, до 32 ГБ оперативной памяти и SSD-накопитель объёмом до 1 ТБ.



Envy 32 AiO — первый моноблочный компьютер, выпущенный в рамках программы NVIDIA RTX Studio. Он задействует RTX-ядра видеокарты для трассировки лучей и работы с системами искусственного интеллекта.





Экран защищён стеклом и занимает 92,8% лицевой части. Под ним расположилась аудиосистема от Bang & Olufsen с широкополосными динамиками и сабвуфером, причём стримить звук со смартфона на эту систему можно даже в том случае, если сам компьютер выключен.



В подставку Envy 32 AiO встроено Qi-совместимое зарядное устройство, с помощью которого можно заряжать смартфоны и другие устройства, поддерживающие беспроводную зарядку. Из-за этого пропадает необходимость держать на столе зарядное устройство или кабель. Чтобы пользоваться беспроводной зарядкой, нет необходимости держать моноблок включенным.



HP уже продаёт Envy 32 AiO в США. Этот моноблок стоит от 1600 долларов и выше в зависимости от начинки.







