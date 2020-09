Компания представила аксессуары OMEN в рамках новой беспроводной экосистемы для геймеров. Теперь они поддерживают технологию Warp Wireless и интеграцию с центром управления OMEN Command Center. Презентация этих аксессуаров состоится на турнире OMEN Underground по аркадному симулятору Tony Hawk’s Pro Skater 1+2. Ведущим турнира выступит профессиональный скейтбордист Тони Хоук.







Беспроводная гарнитура OMEN Frequency обеспечивает высокий уровень детализации звука и низкий уровень задержки, почти как при проводном подключении. OMEN Frequency поддерживает объёмное звучание 7.1 с технологией C-Media Xear. Гарнитура предусматривает возможность настройки эквалайзера и подсветки через OMEN Command Center для формирования звукового пространства. Модель оснащена микрофоном с шумоподавлением, заряжается через порт USB Type-C и работает до 30 часов от одного заряда. Гарнитура поддерживается различными устройствами и совместима с Mac, iOS, Chrome, ПК, PS4, PS4 Pro, Xbox One, Xbox One X и Nintendo.







Беспроводная мышь OMEN Vector обладает быстрой подзарядкой через USB-C. Она обеспечивает до 10 часов автономной работы после пятиминутной зарядки, а также возможность полной зарядки за 90 минут и до 180 часов автономной работы. Новая модель поддерживает интеграцию с центром управления OMEN Command Center, где можно настроить чувствительность, назначить горячие клавиши и выбрать подсветку. Мышь оснащена беспроводным датчиком Pixart PAW3335 с разрешением 16000 DPI, а также переключателями OMRON с ресурсом более 50 миллионов кликов.







Компактная беспроводная клавиатура OMEN Spacer TKL отличается эргономичным дизайном. Новинка позволяет играть без проводов или при необходимости использовать для подключения кабель. Клавиатура обеспечивает до 75 часов игры, при этом пять минут зарядки через порт USB-C достаточно для шести часов автономной работы с отключенной подсветкой. Процесс заряда контролируется и управляется через OMEN Command Center. Клавиатура обладает бесшумным и тактильным переключателям MX Cherry Brown, 100% защите от «фантомных нажатий» и распознаванию неограниченного количества одновременных нажатий клавиш. Кроме того, она оснащена съемной подставкой для запястий.







Десктоп OMEN 30L обладает поддержкой графических процессоров NVIDIA GeForce RTX 3090, NVIDIA GeForce RTX 3080 и NVIDIA GeForce RTX 3070. Процессоры NVIDIA GeForce RTX 30 второго поколения оснащены новыми ядрами RT, тензорными ядрами и потоковыми мультипроцессорами для создания максимально реалистичной графики с поддержкой трассировки лучей и доступа к функциям искусственного интеллекта. Благодаря архитектуре NVIDIA Ampere, которая обеспечивает увеличение производительности до 1,9 раза по сравнению с предыдущим поколением, серия RTX 30 предоставляет расширенные графические возможности во всех разрешениях вплоть до 8K. GeForce RTX 3090, 3080 и 3070 представляют собой скачок в поколении графических процессоров в истории NVIDIA.



Наслаждайтесь потрясающим объёмным звуком 7.17 с 53-мм динамиками в новой гарнитуре OMEN Blast 800. Аксессуар создан для максимального комфорта и оснащен амортизирующим оголовьем и амбушюрами из искусственной кожи. У OMEN Blast 800 выдвижной микрофон с пассивным шумоподавлением, благодаря чему товарищи по команде будут отчетливо слышать вас и все, что происходит в игре. Дополнительная гибкость достигается за счет вспомогательного 3,5-мм разъема, который обеспечивает совместимость с различными игровыми приставками, а поддержка центра управления OMEN Command Center позволяет создавать и сохранять профили эквалайзера.



Игровые мониторы HP X24i и HP X24ih — это модели начального уровня c IPS-матрицей, которая обеспечивает широкий угол просмотра и насыщенные цвета, частоту обновления изображения 144 Гц и время отклика 1 мс. Технология AMD FreeSync Premium делает игровой процесс более плавным.



Цены и старт продаж в России:





Беспроводная гарнитура OMEN Frequency появится в продаже в декабре по цене 14 990 руб.

Беспроводная мышь OMEN Vector появится в продаже в октябре по цене 5 990 руб.

Беспроводная клавиатура OMEN Spacer TKL появится в продаже по цене 13 990 руб. Сроки доступности в России будут объявлены позднее.

Гарнитура OMEN Blast 800 появится в продаже в октябре по цене 5 990 руб.

Информация о доступности мониторов HP X24i и HP X24ih и десктопа OMEN 30L с графикой NVIDIA GeForce RTX 30 будет раскрыта позднее.