HP собирается удалённо блокировать принтеры и компьютеры

Александр
Фото: Unsplash


Глава HP Энрик Лорес дал интервью телеканалу CNBC и рассказал о новой бизнес-стратегии компании. По его словам, HP теряет деньги на продаже устройств и рассматривает это как инвестицию в клиентов, поэтому ей не нужны клиенты, которые не приносят деньги в долгосрочной перспективе.

Лорес сказал, что продажу принтеров стоит рассматривать как инвестиционное вложение, а дивидендами являются доходы от продаж расходных материалов. Именно с этой целью в новые модели принтеров HP добавлена система защиты Dynamic Security, которая определяет оригинальность картриджей и краски. Производитель имеет возможность удалённо заблокировать работу принтера при выявлении неоригинальных расходных материалов, то есть устройство станет неработоспособным до того момента, пока в него не установят картридж производства HP. Примерна та же практика будет распространяться на компьютеры  и ноутбуки. HP тоже сможет блокировать их удалённо — правда, не из-за периферии других производителей, а при выявлении вирусов и прочих угроз.

Лорес просит относиться к новой бизнес-стратегии HP, как к подписной модели. Пользователь платит за устройство меньше его реальной рыночной цены, а для того, чтобы поддержать производителя, необходимо приобретать расходники именно у него, а не кого-нибудь другого, даже если они стоят в несколько раз (или десятков раз) дороже.
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Комментарии

Pavel Nikiforov
+656
Pavel Nikiforov
Ну и пойдут они в известном направлении при такой политике 🤣🤣🤣
Это нужно идиотом быть, чтобы надеяться на сознательность людей.
Человек скорее купит девайс другого производителя, чем будет морочиться с оригиналом, который еще и не всегда доступен к покупке прямо сейчас.
час назад в 15:45
#
tellurian
+2793
tellurian
Такие модели точно мало кто будет покупать в здравом уме.
Купленная техника становится личной собственностью. В этой схеме получается устройство не твоё и ограничивают его использование.
Надеюсь в США будут иски к ним и много.
час назад в 15:56
#
+91
rosario tellurian
Еврокомиссия при желании отымеет hp так что мало не покажется
22 минуты назад
#
tellurian
+2793
tellurian rosario
И будет очень хорошо
21 минуту назад
#
YABLOKOFON
+47
YABLOKOFON
Купил hp Huli Plakat теперь ))

Земля им стекловатой с такой политикой найдутся кулибины прошивки ломанут, остальная даже палкой не тронут купят другие бренды )
час назад в 16:26
#
–54
oskar
Посмотреть куда и что он отправляет, при первом включении и заблокировать — проблема решена.
48 минут назад
#
tellurian
+2793
tellurian oskar
Вообще обновления отключить и никаких проблем.
21 минуту назад
#
+613
jkttim
Идиот, всё нажраться не могут, а может стоит использовать модель меньше взвинчивать цены на расходные компоненты и меньше себе в карман складывать!?
32 минуты назад
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