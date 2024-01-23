HP собирается удалённо блокировать принтеры и компьютеры

Глава HP Энрик Лорес дал интервью телеканалу CNBC и рассказал о новой бизнес-стратегии компании. По его словам, HP теряет деньги на продаже устройств и рассматривает это как инвестицию в клиентов, поэтому ей не нужны клиенты, которые не приносят деньги в долгосрочной перспективе.
Лорес сказал, что продажу принтеров стоит рассматривать как инвестиционное вложение, а дивидендами являются доходы от продаж расходных материалов. Именно с этой целью в новые модели принтеров HP добавлена система защиты Dynamic Security, которая определяет оригинальность картриджей и краски. Производитель имеет возможность удалённо заблокировать работу принтера при выявлении неоригинальных расходных материалов, то есть устройство станет неработоспособным до того момента, пока в него не установят картридж производства HP. Примерна та же практика будет распространяться на компьютеры и ноутбуки. HP тоже сможет блокировать их удалённо — правда, не из-за периферии других производителей, а при выявлении вирусов и прочих угроз.
Лорес просит относиться к новой бизнес-стратегии HP, как к подписной модели. Пользователь платит за устройство меньше его реальной рыночной цены, а для того, чтобы поддержать производителя, необходимо приобретать расходники именно у него, а не кого-нибудь другого, даже если они стоят в несколько раз (или десятков раз) дороже.
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