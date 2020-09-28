Компания HTC запатентовала конструкцию складного смартфона. Неизвестно, хватит ли у неё возможностей реализовать задуманное, но гаджет с таким дизайном смотрелся бы очень эффектно.
В патенте, одобренном Всемирным ведомством интеллектуальной собственности, традиционно приводится лишь схематическое изображение смартфона, однако сайт Let’s Go Digital создал рендеры, которые наглядно показывают, как могла бы выглядеть эта новинка в реальности.
В сложенном состоянии это устройство представляет собой миниатюрный смартфон, с обеих сторон которое есть экраны, а в раскрытом выглядит как смартфон традиционного форм-фактора. От Galaxy Fold и некоторых других устройств этот смартфон отличается тем, что весь экран всегда оказывается снаружи, независимо от того, сложен смартфон или нет.
Продукция HTC в последние годы, к сожалению, не привлекает к себе особого внимания. И этот смартфон, даже если бы компания выпустила его прямо сейчас, скорее всего тоже остался бы незамеченным.
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